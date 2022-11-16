Після обстрілу Харківщини 100 тис. споживачів ще без світла – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що без світла досі 3,5 тисячі абонентів Харкова, а також мешканці Ізюмського та Богодухівського районів.
“Внаслідок пошкоджень інфраструктури без електропостачання залишалося близько 900 тисяч споживачів у Харкові та області. Станом на ранок електропостачання відновлено для понад 800 тисяч споживачів. Поки що без електропостачання залишаються частина мешканців Ізюмського та Богодухівського районів, а також близько 3,5 тисячі абонентів Харкова. Роботи з ліквідації наслідків ударів продовжуються”, – написав Синєгубов у телеграмі.
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Він нагадав, що ворог завдав по Харкову та області 6 ракетних ударів із ЗРК “С-300”. Ракети вдарили по Харкову та Чугуївському району. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Постраждалих через цей удар немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 09:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що без світла досі 3,5 тисячі абонентів Харкова, а також мешканці Ізюмського та Богодухівського районів".