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Після обстрілу Харківщини 100 тис. споживачів ще без світла – Синєгубов

Суспільство 09:06   16.11.2022
Оксана Горун
Після обстрілу Харківщини 100 тис. споживачів ще без світла – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що без світла досі 3,5 тисячі абонентів Харкова, а також мешканці Ізюмського та Богодухівського районів.

“Внаслідок пошкоджень інфраструктури без електропостачання залишалося близько 900 тисяч споживачів у Харкові та області. Станом на ранок електропостачання відновлено для понад 800 тисяч споживачів. Поки що без електропостачання залишаються частина мешканців Ізюмського та Богодухівського районів, а також близько 3,5 тисячі абонентів Харкова. Роботи з ліквідації наслідків ударів продовжуються”, – написав Синєгубов у телеграмі.

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    • Він нагадав, що ворог завдав по Харкову та області 6 ракетних ударів із ЗРК “С-300”. Ракети вдарили по Харкову та Чугуївському району. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Постраждалих через цей удар немає.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Ви читали новину: «Після обстрілу Харківщини 100 тис. споживачів ще без світла – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 09:06;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що без світла досі 3,5 тисячі абонентів Харкова, а також мешканці Ізюмського та Богодухівського районів".