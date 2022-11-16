В городе на Харьковщине появились улицы имени «Азова» и 92 ОМБр
В Люботине и населенных пунктах громады на Харьковщине переименовали 18 улиц. Названия, связанные с РФ, заменили на топонимы, посвященные героям войны с оккупантами, а также — украинским городам и АРК Крым.
Решение о массовом переименовании топонимов приняла сессия Люботинской городской громады, сообщили на странице громады в facebook.
Новые названия получили следующие улицы и переулки:
1. Переулок Белгородский стал переулком Отряда «Азов».
2. Въезд Воронежский — въездом 92-й бригады им. Ивана Сирко.
3. Въезд Кубанский — Крымским.
4. Въезд Курский — Мариупольским.
5. Въезд Московский — въездом Вооруженных Сил Украины.
6. Улица Московская — улицей Вооруженных Сил Украины.
7. Въезд Ростовский — Запорожским.
8. Въезд Саянский — Николаевским.
9. Въезд Тамбовский — Салтовским.
10. Переулок Тамбовский — Салтовским.
11. Улица Героя Советского Союза Юрия Чепиги — просто улицей Юрия Чепиги.
12. Улица Июньскую — улицей Червневой.
13. Июньский переулок в поселке Ударное — Червневым.
14. Улица Майскую в поселке Санжары — Травневой.
15. Переулок Майский в поселке Санжары — Травневым.
16. Майский въезд в поселке Санжары — Травневым.
17. Тупик Майский в поселке Санжары — Травневым.
18. Улица Степная в селе Мищенки — Степовой.
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«Переименование улиц нашей громады позволит увековечить память наших мужественных защитников и избавиться от любых географических названий в городе, которые ассоциируются с российскими оккупантами», — прокомментировали в мэрии Люботина.
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 11:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Люботине и населенных пунктах громады на Харьковщине переименовали 18 улиц. Названия, связанные с РФ, заменили на топонимы, посвященные героям войны с оккупантами, а также — украинским городам и АРК Крым".