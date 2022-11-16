В городе на Харьковщине появились улицы имени «Азова» и 92 ОМБр

В Люботине и населенных пунктах громады на Харьковщине переименовали 18 улиц. Названия, связанные с РФ, заменили на топонимы, посвященные героям войны с оккупантами, а также — украинским городам и АРК Крым.

Решение о массовом переименовании топонимов приняла сессия Люботинской городской громады, сообщили на странице громады в facebook.

Новые названия получили следующие улицы и переулки:

1. Переулок Белгородский стал переулком Отряда «Азов».

2. Въезд Воронежский — въездом 92-й бригады им. Ивана Сирко.

3. Въезд Кубанский — Крымским.

4. Въезд Курский — Мариупольским.

5. Въезд Московский — въездом Вооруженных Сил Украины.

6. Улица Московская — улицей Вооруженных Сил Украины.

7. Въезд Ростовский — Запорожским.

8. Въезд Саянский — Николаевским.

9. Въезд Тамбовский — Салтовским.

10. Переулок Тамбовский — Салтовским.

11. Улица Героя Советского Союза Юрия Чепиги — просто улицей Юрия Чепиги.

12. Улица Июньскую — улицей Червневой.

13. Июньский переулок в поселке Ударное — Червневым.

14. Улица Майскую в поселке Санжары — Травневой.

15. Переулок Майский в поселке Санжары — Травневым.

16. Майский въезд в поселке Санжары — Травневым.

17. Тупик Майский в поселке Санжары — Травневым.

18. Улица Степная в селе Мищенки — Степовой.

«Переименование улиц нашей громады позволит увековечить память наших мужественных защитников и избавиться от любых географических названий в городе, которые ассоциируются с российскими оккупантами», — прокомментировали в мэрии Люботина.