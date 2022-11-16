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У місті на Харківщині з’явилися вулиці імені “Азова” та 92 ОМБр

Політика 11:46   16.11.2022
Оксана Горун
У місті на Харківщині з’явилися вулиці імені “Азова” та 92 ОМБр

У Люботині та населених пунктах громади на Харківщині перейменували 18 вулиць. Назви, пов’язані з РФ, замінили на топоніми, присвячені героям війни з окупантами, а також українським містам та АРК Крим.

Рішення про масове перейменування топонімів ухвалила сесія Люботинської міської громади, повідомили на сторінці громади у фейсбуці.

Нові назви отримали такі вулиці та провулки:

1. Провулок Бєлгородський став провулком Загону “Азов”.
2. В’їзд Воронезький – в’їздом 92-ї бригади ім. Івана Сірка.
3. В’їзд Кубанський – Кримським.
4. В’їзд Курський – Маріупольським.
5. В’їзд Московський – в’їздом Збройних Сил України.
6. Вулиця Московська – вулицею Збройних Сил України.
7. В’їзд Ростовський – Запорізьким.
8. В’їзд Саянський – Миколаївським.
9. В’їзд Тамбовський – Салтівським.
10. Провулок Тамбовський – Салтівським.
11. Вулиця Героя Радянського Союзу Юрія Чепиги – просто вулицею Юрія Чепиги.
12. Вулиця Іюнська – Червневою.
13. Іюнський провулок у селищі Ударне – Червневим.
14. Вулиця Майська у селищі Санжари – Травневою.
15. Провулок Майський у селищі Санжари – Травневим.
16. Майський в’їзд у селищі Санжари – Травневим.
17. Тупик Майський у селищі Санжари – Травневим.
18. Вулиця Степна в селі Міщенки – Степовою.

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    • “Перейменування вулиць нашої громади дозволить увічнити пам’ять наших мужніх захисників та позбутися будь-яких географічних назв у місті, які асоціюються з російськими окупантами”, – прокоментували в мерії Люботина.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • Ви читали новину: «У місті на Харківщині з’явилися вулиці імені “Азова” та 92 ОМБр»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 11:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Люботині та населених пунктах громади на Харківщині перейменували 18 вулиць. Назви, пов’язані з РФ, замінили на топоніми, присвячені героям війни з окупантами, а також українським містам та АРК Крим".