У місті на Харківщині з’явилися вулиці імені “Азова” та 92 ОМБр

У Люботині та населених пунктах громади на Харківщині перейменували 18 вулиць. Назви, пов’язані з РФ, замінили на топоніми, присвячені героям війни з окупантами, а також українським містам та АРК Крим.

Рішення про масове перейменування топонімів ухвалила сесія Люботинської міської громади, повідомили на сторінці громади у фейсбуці.

Нові назви отримали такі вулиці та провулки:

1. Провулок Бєлгородський став провулком Загону “Азов”.

2. В’їзд Воронезький – в’їздом 92-ї бригади ім. Івана Сірка.

3. В’їзд Кубанський – Кримським.

4. В’їзд Курський – Маріупольським.

5. В’їзд Московський – в’їздом Збройних Сил України.

6. Вулиця Московська – вулицею Збройних Сил України.

7. В’їзд Ростовський – Запорізьким.

8. В’їзд Саянський – Миколаївським.

9. В’їзд Тамбовський – Салтівським.

10. Провулок Тамбовський – Салтівським.

11. Вулиця Героя Радянського Союзу Юрія Чепиги – просто вулицею Юрія Чепиги.

12. Вулиця Іюнська – Червневою.

13. Іюнський провулок у селищі Ударне – Червневим.

14. Вулиця Майська у селищі Санжари – Травневою.

15. Провулок Майський у селищі Санжари – Травневим.

16. Майський в’їзд у селищі Санжари – Травневим.

17. Тупик Майський у селищі Санжари – Травневим.

18. Вулиця Степна в селі Міщенки – Степовою.

“Перейменування вулиць нашої громади дозволить увічнити пам’ять наших мужніх захисників та позбутися будь-яких географічних назв у місті, які асоціюються з російськими окупантами”, – прокоментували в мерії Люботина.