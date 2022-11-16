В Харькове установят памятник Кернесу: вдова экс-мэра показала проект (фото)
Вдова бывшего Харьковского городского головы Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская показала проект памятника, который установят на могиле покойного мэра.
Фото и видео она опубликовала в сториз в своем Instagram-аккаунте.
По словам Гайсинской, памятник будет отлит из бронзы. Скульптура представляет собой фигуру Кернеса в полный рост, показывающего свой фирменный жест — victory hand.
«Сейчас отливают из бронзы на базе этого эскиза и установят на могиле Геннадия», — написала она.
Фото: Оксана Гайсинская
Напомним, что Геннадия Кернеса похоронили 23 декабря 2020 года на 2-м городском кладбище на улице Пушкинской, на Аллее почетных харьковчан.
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 18:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вдова бывшего Харьковского городского головы Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская показала проект памятника, который установят на могиле покойного мэра.".