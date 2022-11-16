В Харькове установят памятник Кернесу: вдова экс-мэра показала проект (фото)

Вдова бывшего Харьковского городского головы Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская показала проект памятника, который установят на могиле покойного мэра.

Фото и видео она опубликовала в сториз в своем Instagram-аккаунте.

По словам Гайсинской, памятник будет отлит из бронзы. Скульптура представляет собой фигуру Кернеса в полный рост, показывающего свой фирменный жест — victory hand.

«Сейчас отливают из бронзы на базе этого эскиза и установят на могиле Геннадия», — написала она.



Фото: Оксана Гайсинская

Напомним, что Геннадия Кернеса похоронили 23 декабря 2020 года на 2-м городском кладбище на улице Пушкинской, на Аллее почетных харьковчан.