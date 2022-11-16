Live
  • Среда 16.11.2022
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.06
    • 🟢

В Харькове установят памятник Кернесу: вдова экс-мэра показала проект (фото)

Общество 18:30   16.11.2022
Елена Нагорная
В Харькове установят памятник Кернесу: вдова экс-мэра показала проект (фото)

Вдова бывшего Харьковского городского головы Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская показала проект памятника, который установят на могиле покойного мэра.

Фото и видео она опубликовала в сториз в своем Instagram-аккаунте.

По словам Гайсинской, памятник будет отлит из бронзы. Скульптура представляет собой фигуру Кернеса в полный рост, показывающего свой фирменный жест — victory hand.

«Сейчас отливают из бронзы на базе этого эскиза и установят на могиле Геннадия», — написала она.


Фото: Оксана Гайсинская

Напомним, что Геннадия Кернеса похоронили 23 декабря 2020 года на 2-м городском кладбище на улице Пушкинской, на Аллее почетных харьковчан.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

15:26
Судьбу бюста решат после войны. В Харькове убрали памятник Пушкину
12:21
Нужен ли Харькову Пушкин? Командир KRAKEN высказался о спорном памятнике
11:54
Чтобы избежать вандализма: в мэрии объяснили, зачем закрывают памятник Пушкину
11:32
Памятник Пушкину в Харькове обкладывают мешками с песком — соцсети
10:47
Умер адвокат экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове установят памятник Кернесу: вдова экс-мэра показала проект (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 18:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вдова бывшего Харьковского городского головы Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская показала проект памятника, который установят на могиле покойного мэра.".