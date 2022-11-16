У Харкові встановлять пам’ятник Кернесу: вдова ексмера показала проєкт (фото)
Вдова колишнього Харківського міського голови Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська показала проєкт пам’ятника, який буде встановлено на могилі покійного мера.
Фото та відео вона опублікувала у сторіз у своєму Instagram-акаунті.
За словами Гайсинської, пам’ятник буде відлито із бронзи. Скульптура являє собою фігуру Кернеса в повний зріст, що показує свій фірмовий жест – victory hand.
“Зараз відливають із бронзи на базі цього ескізу та встановлять на могилі Геннадія”, – написала вона.
Фото: Оксана Гайсинська
Нагадаємо, що Геннадія Кернеса поховали 23 грудня 2020 року на 2-му міському цвинтарі на вулиці Пушкінській, на Алеї почесних харків’ян.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 18:30;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдова колишнього Харківського міського голови Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська показала проєкт пам’ятника, який буде встановлено на могилі покійного мера.".