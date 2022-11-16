В прокуратуре показали последствия вчерашних обстрелов Харьковщины (фото)
По информации пресс-службы Харьковской областной прокуратуры, в результате обстрелов есть пострадавшая и разрушения.
«В течение дня враг не прекращал обстрелы Купянского района. В результате обстрела оккупантами с. Берестовое травмированная 73-летняя женщина. Повреждено здание пищевого предприятия, жилые дома в г. Купянск. В с. Кругляковка разрушен ряд частных домовладений», — перечислили прокуроры.
Также, по информации прокуратуры, под ударами оказался Волчанск. Там повреждены частные дома.
В прокуратуре подтвердили и данные о ракетном обстреле Харькова и Чугуевского района.
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«Вчера около 16 часов российские военные нанесли удары ракетами типа С-300 по объектам критической инфраструктуры в Харькове и Чугуевском районе, есть повреждения», — сообщили в ведомстве.
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 10:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации пресс-службы Харьковской областной прокуратуры, в результате обстрелов есть пострадавшая и разрушения".