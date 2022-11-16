В прокуратуре показали последствия вчерашних обстрелов Харьковщины (фото)

По информации пресс-службы Харьковской областной прокуратуры, в результате обстрелов есть пострадавшая и разрушения.

«В течение дня враг не прекращал обстрелы Купянского района. В результате обстрела оккупантами с. Берестовое травмированная 73-летняя женщина. Повреждено здание пищевого предприятия, жилые дома в г. Купянск. В с. Кругляковка разрушен ряд частных домовладений», — перечислили прокуроры.

Также, по информации прокуратуры, под ударами оказался Волчанск. Там повреждены частные дома.

В прокуратуре подтвердили и данные о ракетном обстреле Харькова и Чугуевского района.

«Вчера около 16 часов российские военные нанесли удары ракетами типа С-300 по объектам критической инфраструктуры в Харькове и Чугуевском районе, есть повреждения», — сообщили в ведомстве.