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В прокуратуре показали последствия вчерашних обстрелов Харьковщины (фото)

Происшествия 10:20   16.11.2022
Оксана Горун
В прокуратуре показали последствия вчерашних обстрелов Харьковщины (фото)

По информации пресс-службы Харьковской областной прокуратуры, в результате обстрелов есть пострадавшая и разрушения.

«В течение дня враг не прекращал обстрелы Купянского района. В результате обстрела оккупантами с. Берестовое травмированная 73-летняя женщина. Повреждено здание пищевого предприятия, жилые дома в г. Купянск. В с. Кругляковка разрушен ряд частных домовладений», — перечислили прокуроры.

Ракета, упавшая на Харьковщине 15 ноября

Также, по информации прокуратуры, под ударами оказался Волчанск. Там повреждены частные дома.

Последствия обстрела Харьковщины 15 ноября

В прокуратуре подтвердили и данные о ракетном обстреле Харькова и Чугуевского района.

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    • «Вчера около 16 часов российские военные нанесли удары ракетами типа С-300 по объектам критической инфраструктуры в Харькове и Чугуевском районе, есть повреждения», — сообщили в ведомстве.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 10:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации пресс-службы Харьковской областной прокуратуры, в результате обстрелов есть пострадавшая и разрушения".