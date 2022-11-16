У прокуратурі показали наслідки вчорашніх обстрілів Харківщини (фото)
За інформацією пресслужби Харківської обласної прокуратури, внаслідок обстрілів є постраждала та руйнування.
“Протягом дня ворог не припиняв обстріли Куп’янського району. Внаслідок обстрілу окупантами с. Берестове травмована 73-річна жінка. Ушкоджено будівлю харчового підприємства, житлові будинки у м. Куп’янськ. У с. Кругляківка зруйновано низку приватних домоволодінь”, – перерахували прокурори.
Також, за інформацією прокуратури, під ударами опинився Вовчанськ. Там пошкоджено приватні будинки.
У прокуратурі підтвердили й дані про ракетний обстріл Харкова та Чугуївського району.
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“Вчора близько 16 години російські військові завдали ударів ракетами типу С-300 по об’єктах критичної інфраструктури в Харкові та Чугуївському районі, є пошкодження”, – повідомили у відомстві.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2022 в 10:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією пресслужби Харківської обласної прокуратури, внаслідок обстрілів є постраждала та руйнування".