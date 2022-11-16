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«Засеянные» техникой РФ поля: глава Дергачевщины опубликовал архивное видео

Общество 11:30   16.11.2022
Оксана Горун
«Засеянные» техникой РФ поля: глава Дергачевщины опубликовал архивное видео Фото: кадр из видео

Видео первых дней действия «ленд-лиза из РФ» показал мэр Дегачей Вячеслав Задоренко. Весной в полях приграничной громады тероборона «собирала урожай» вражеской техники.

«Вот так ребята из добровольческой ячейки местной терробороны в начале войны обнаруживали заброшенную российскую технику в серых зонах, заводили ее и вместе с ВСУ шли в атаку на вражеские позиции. Среди техники – много ценных экземпляров, таких как ТОС-1А «Солнцепек», танки Т-72, Т-80 и т.д. Эти трофеи были переданы нашим Вооруженным силам», — подписал архивное видео Вячеслав Задоренко.

Отметим, что, спасаясь во осеннего контрнаступления Сил обороны, российские оккупанты также бросили в Дергачевском районе массу техники. Правда в большинстве своем она была уничтожена.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 ноября 2022 в 11:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео первых дней действия «ленд-лиза из РФ» показал мэр Дегачей Вячеслав Задоренко. Весной в полях приграничной громады тероборона «собирала урожай» вражеской техники".