На дорогах Харьковщины продолжают находить брошенные танки РФ (видео)

Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко опубликовал видео, снятое на фоне очередной военной техники, брошенной военными РФ при «плановой передислокации».

«Дорога Золочев — Казачья Лопань. Видим еще одну пораженную вражескую технику. Это отличная работа наших ВСУ. Танк не доехал до населенного пункта. И такой техники еще достаточно по дороге, но она почти вся уничтожена, а этот танк уцелел», — отметил Задоренко.

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Отметим, что, отступая, военные РФ бросили в Харьковской области десятки единиц техники и склады БК. Они даже зачастую забыли документы, в том числе — списки коллаборантов, благодаря которым правоохранители достаточно быстро обнаруживают и задерживают любителей «русского мира».