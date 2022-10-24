На дорогах Харьковщины продолжают находить брошенные танки РФ (видео)
Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко опубликовал видео, снятое на фоне очередной военной техники, брошенной военными РФ при «плановой передислокации».
«Дорога Золочев — Казачья Лопань. Видим еще одну пораженную вражескую технику. Это отличная работа наших ВСУ. Танк не доехал до населенного пункта. И такой техники еще достаточно по дороге, но она почти вся уничтожена, а этот танк уцелел», — отметил Задоренко.
Читайте также: Энергетики возобновили электроснабжение до 1600 домов в Казачьей Лопани
Отметим, что, отступая, военные РФ бросили в Харьковской области десятки единиц техники и склады БК. Они даже зачастую забыли документы, в том числе — списки коллаборантов, благодаря которым правоохранители достаточно быстро обнаруживают и задерживают любителей «русского мира».Категории: Общество, Харьков; Теги: задоренко, звільнення, освобождение, танк; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «На дорогах Харьковщины продолжают находить брошенные танки РФ (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 11:55;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На дорогах Харьковщины продолжают находить брошенные танки РФ (видео)".