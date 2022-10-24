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На дорогах Харьковщины продолжают находить брошенные танки РФ (видео)

Общество 11:55   24.10.2022
Алексей Наумов
На дорогах Харьковщины продолжают находить брошенные танки РФ (видео)

Глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко опубликовал видео, снятое на фоне очередной военной техники, брошенной военными РФ при «плановой передислокации».

«Дорога Золочев — Казачья Лопань. Видим еще одну пораженную вражескую технику. Это отличная работа наших ВСУ. Танк не доехал до населенного пункта. И такой техники еще достаточно по дороге, но она почти вся уничтожена, а этот танк уцелел», — отметил Задоренко.

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Отметим, что, отступая, военные РФ бросили в Харьковской области десятки единиц техники и склады БК. Они даже зачастую забыли документы, в том числе — списки коллаборантов, благодаря которым правоохранители достаточно быстро обнаруживают и задерживают любителей «русского мира».

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 11:55;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На дорогах Харьковщины продолжают находить брошенные танки РФ (видео)".