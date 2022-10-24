На дорогах Харківщини продовжують знаходити покинуті танки РФ (відео)
Голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко опублікував відео, зняте на тлі чергової військової техніки, кинутої військовими РФ під час “планової передислокації”.
“Дорога Золочів – Козача Лопань. Бачимо ще одну уражену ворожу техніку. Це чудова робота наших ЗСУ. Танк не доїхав до населеного пункту. І такої техніки ще достатньо дорогою, але вона майже вся знищена, а цей танк вцілів”, – зазначив Задоренко.
Читайте також: Російські війська обстріляли Козачу Лопань із артилерії
Зазначимо, що відступаючи, військові РФ кинули в Харківській області десятки одиниць техніки та склади БК. Вони навіть часто забували документи, у тому числі списки колаборантів, завдяки яким правоохоронці досить швидко виявляють та затримують любителів “русского мира”.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: задоренко, звільнення, танк; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «На дорогах Харківщини продовжують знаходити покинуті танки РФ (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 11:55;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "На дорогах Харківщини продовжують знаходити покинуті танки РФ (відео)".