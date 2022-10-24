Live
  • Понеділок 24.10.2022
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.64
    • 🔴

На дорогах Харківщини продовжують знаходити покинуті танки РФ (відео)

Суспільство 11:55   24.10.2022
Олексій Наумов
На дорогах Харківщини продовжують знаходити покинуті танки РФ (відео)

Голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко опублікував відео, зняте на тлі чергової військової техніки, кинутої військовими РФ під час “планової передислокації”.

“Дорога Золочів – Козача Лопань. Бачимо ще одну уражену ворожу техніку. Це чудова робота наших ЗСУ. Танк не доїхав до населеного пункту. І такої техніки ще достатньо дорогою, але вона майже вся знищена, а цей танк вцілів”, – зазначив Задоренко.

Читайте також: Російські війська обстріляли Козачу Лопань із артилерії

Зазначимо, що відступаючи, військові РФ кинули в Харківській області десятки одиниць техніки та склади БК. Вони навіть часто забували документи, у тому числі списки колаборантів, завдяки яким правоохоронці досить швидко виявляють та затримують любителів “русского мира”.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;
Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті
приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости
дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Автор: Олексій Наумов

Новини за темою:

11:32
Про активність ворога вздовж кордону повідомляє голова громади на Харківщині
10:59
Електрика. На Дергачівщині відновлюють електромагістралі до трьох сіл
11:19
На Харківщині залишаються окупованими 32 населені пункти – Синєгубов
10:40
Енергетики відновили електропостачання до 1600 будинків у Козачій Лопані
08:01
У деокупованих Балаклії та Куп’янську з’явилися патріотичні мурали (фото)

Ви читали новину: «На дорогах Харківщини продовжують знаходити покинуті танки РФ (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 11:55;

  • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "На дорогах Харківщини продовжують знаходити покинуті танки РФ (відео)".