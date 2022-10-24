На дорогах Харківщини продовжують знаходити покинуті танки РФ (відео)

Голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко опублікував відео, зняте на тлі чергової військової техніки, кинутої військовими РФ під час “планової передислокації”.

“Дорога Золочів – Козача Лопань. Бачимо ще одну уражену ворожу техніку. Це чудова робота наших ЗСУ. Танк не доїхав до населеного пункту. І такої техніки ще достатньо дорогою, але вона майже вся знищена, а цей танк вцілів”, – зазначив Задоренко.

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Зазначимо, що відступаючи, військові РФ кинули в Харківській області десятки одиниць техніки та склади БК. Вони навіть часто забували документи, у тому числі списки колаборантів, завдяки яким правоохоронці досить швидко виявляють та затримують любителів “русского мира”.