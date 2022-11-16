“Засіяні” технікою РФ поля: голова Дергачівщини опублікував архівне відео
Відео перших днів дії “ленд-лізу з РФ” показав мер Дегачів Вячеслав Задоренко. Весною на полях прикордонної громади тероборона “збирала врожай” ворожої техніки.
“Ось так хлопці з добровольчого осередку місцевої тероборони на початку війни виявляли покинуту російську техніку в сірих зонах, заводили її і разом із ЗСУ йшли в атаку на ворожі позиції. Серед техніки – багато цінних екземплярів, таких як ТОС-1А “Сонцепьок”, танки Т-72, Т-80 тощо. Ці трофеї були передані нашим Збройним силам”, – підписав архівне відео Вячеслав Задоренко.
Зазначимо, що, рятуючись від осіннього контрнаступу Сил оборони, російські окупанти також залишили в Дергачівському районі масу техніки. Щоправда, здебільшого вона була знищена.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео перших днів дії “ленд-лізу з РФ” показав мер Дегачів Вячеслав Задоренко. Весною на полях прикордонної громади тероборона “збирала врожай” ворожої техніки".