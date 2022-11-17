На Харьковщине под российские обстрелы попали шесть населенных пунктов
Генштаб Украины в утренней сводке сообщил, что обстрелы зафиксированы на Слобожанском и Купянском направлениях.
Количество пострадавших от российской агрессии населенных пунктов сократилось, по сравнению с «обычными» среднесуточными показателями.
«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Старица и Амбарное Харьковской области», — отметили в Гештабе.
На Купянском направлении из танков и артиллерии различных типов, стреляли по районам Купянска, Кисловки, Крахмального, Берестового.
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 07:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб Украины в утренней сводке сообщил, что обстрелы зафиксированы на Слобожанском и Купянском направлениях".