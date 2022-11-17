На Харьковщине под российские обстрелы попали шесть населенных пунктов

Генштаб Украины в утренней сводке сообщил, что обстрелы зафиксированы на Слобожанском и Купянском направлениях.

Количество пострадавших от российской агрессии населенных пунктов сократилось, по сравнению с «обычными» среднесуточными показателями.

«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Старица и Амбарное Харьковской области», — отметили в Гештабе.

На Купянском направлении из танков и артиллерии различных типов, стреляли по районам Купянска, Кисловки, Крахмального, Берестового.