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На Харьковщине под российские обстрелы попали шесть населенных пунктов

Происшествия 07:39   17.11.2022
Оксана Горун
На Харьковщине под российские обстрелы попали шесть населенных пунктов

Генштаб Украины в утренней сводке сообщил, что обстрелы зафиксированы на Слобожанском и Купянском направлениях.

Количество пострадавших от российской агрессии населенных пунктов сократилось, по сравнению с «обычными» среднесуточными показателями.

«Враг совершал обстрелы на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Старица и Амбарное Харьковской области», — отметили в Гештабе.

На Купянском направлении из танков и артиллерии различных типов, стреляли по районам Купянска, Кисловки, Крахмального, Берестового.

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    • Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 07:39;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб Украины в утренней сводке сообщил, что обстрелы зафиксированы на Слобожанском и Купянском направлениях".