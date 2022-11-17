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На Харківщині під російські обстріли потрапили шість населених пунктів

Події 07:39   17.11.2022
Оксана Горун
На Харківщині під російські обстріли потрапили шість населених пунктів

Генштаб України в ранковому зведенні повідомив, що обстріли зафіксовано на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Кількість постраждалих від російської агресії населених пунктів скоротилася порівняно зі “звичайними” середньодобовими показниками.

“Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стариця та Амбарне Харківської області”, – зазначили в Гештабі.

На Куп’янському напрямку з танків та артилерії різних типів стріляли по районах Куп’янська, Кислівки, Крохмального, Берестового.

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    • Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 07:39;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб України в ранковому зведенні повідомив, що обстріли зафіксовано на Слобожанському та Куп’янському напрямках".