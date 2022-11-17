Восемь человек пострадали 17 ноября из-за ракетных ударов по Харьковщине
Среди пострадавших из-за ракетных ударов – четверо полицейских, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Утром 17 ноября российские военные нанесли ракетные удары по двум районам Харьковской области.
Около 9 часов утра зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры в Изюмском районе.
Пострадали четыре работника предприятия. Во время осмотра места происшествия российские военные повторно нанесли ракетный удар по Изюмщине: ранены четыре полицейских.
Ночью и утром военные ВС РФ нанесли ракетные удары по Купянскому району. В результате обстрела полностью разрушено предприятие в Купянске.
Прокуроры совместно со следователями полиции задокументировали последствия очередной вооруженной агрессии рф в Харьковской области и собрали вещественные доказательства.
Изюмская и Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 15:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди пострадавших из-за ракетных ударов – четверо полицейских, сообщила Харьковская областная прокуратура.".