Восемь человек пострадали 17 ноября из-за ракетных ударов по Харьковщине

Среди пострадавших из-за ракетных ударов – четверо полицейских, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Утром 17 ноября российские военные нанесли ракетные удары по двум районам Харьковской области.

Около 9 часов утра зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры в Изюмском районе.

Пострадали четыре работника предприятия. Во время осмотра места происшествия российские военные повторно нанесли ракетный удар по Изюмщине: ранены четыре полицейских.

Ночью и утром военные ВС РФ нанесли ракетные удары по Купянскому району. В результате обстрела полностью разрушено предприятие в Купянске.

Прокуроры совместно со следователями полиции задокументировали последствия очередной вооруженной агрессии рф в Харьковской области и собрали вещественные доказательства.

Изюмская и Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).