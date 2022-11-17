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Восемь человек пострадали 17 ноября из-за ракетных ударов по Харьковщине

Общество 15:09   17.11.2022
Оксана Якушко
Восемь человек пострадали 17 ноября из-за ракетных ударов по Харьковщине

Среди пострадавших из-за ракетных ударов – четверо полицейских, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Утром 17 ноября российские военные нанесли ракетные удары по двум районам Харьковской области.

Около 9 часов утра зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры в Изюмском районе.

Пострадали четыре работника предприятия. Во время осмотра места происшествия российские военные повторно нанесли ракетный удар по Изюмщине: ранены четыре полицейских.

Ночью и утром военные ВС РФ нанесли ракетные удары по Купянскому району. В результате обстрела полностью разрушено предприятие в Купянске.

Прокуроры совместно со следователями полиции задокументировали последствия очередной вооруженной агрессии рф в Харьковской области и собрали вещественные доказательства.

Изюмская и Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 15:09;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди пострадавших из-за ракетных ударов – четверо полицейских, сообщила Харьковская областная прокуратура.".