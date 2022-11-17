Вісім осіб постраждали 17 листопада через ракетні удари по Харківщині
Серед постраждалих через ракетні удари – четверо поліцейських, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Вранці 17 листопада російські військові завдали ракетних ударів по двох районах Харківської області.
Близько 9 години ранку зафіксовано потрапляння в об’єкт критичної інфраструктури в Ізюмському районі.
Постраждали чотири працівники підприємства. Під час огляду місця події російські військові повторно завдали ракетного удару по Ізюмщині: поранено чотирьох поліцейських.
Вночі та вранці військові ЗС РФ завдали ракетних ударів по Куп’янському району. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано підприємство у Куп’янську.
Прокурори разом із слідчими поліції задокументували наслідки чергової збройної агресії Росії в Харківській області та зібрали речові докази.
Ізюмська та Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 15:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед постраждалих через ракетні удари – четверо поліцейських, повідомила Харківська обласна прокуратура.".