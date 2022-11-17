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Вісім осіб постраждали 17 листопада через ракетні удари по Харківщині

Суспільство 15:09   17.11.2022
Оксана Якушко
Вісім осіб постраждали 17 листопада через ракетні удари по Харківщині

Серед постраждалих через ракетні удари – четверо поліцейських, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Вранці 17 листопада російські військові завдали ракетних ударів по двох районах Харківської області.

Близько 9 години ранку зафіксовано потрапляння в об’єкт критичної інфраструктури в Ізюмському районі.

Постраждали чотири працівники підприємства. Під час огляду місця події російські військові повторно завдали ракетного удару по Ізюмщині: поранено чотирьох поліцейських.

Вночі та вранці військові ЗС РФ завдали ракетних ударів по Куп’янському району. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано підприємство у Куп’янську.

Прокурори разом із слідчими поліції задокументували наслідки чергової збройної агресії Росії в Харківській області та зібрали речові докази.

Ізюмська та Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 15:09;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед постраждалих через ракетні удари – четверо поліцейських, повідомила Харківська обласна прокуратура.".