Вражеский снаряд убил женщину на Харьковщине, трое человек ранены

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о трагических последствиях российских обстрелов на Харьковщине за сутки.

«По информации прокуратуры, в Купянске в результате российских обстрелов, к сожалению, погибла женщина. Вражеский снаряд попал в дом», — написал Синегубов в telegram.

Также со ссылкой на данные областного Центра экстренной медицинской помощи он сообщил о троих раненых.

«В Купянском районе с ранениями госпитализированы 2 мужчин 63 и 52 лет и женщина 73 лет», — отметил глава ХОВА.

Кроме Купянского района, за прошедшие сутки под обстрелом был Волчанск и населенные пункты Чугуевского района.

В данный момент на Харьковщине сохраняется угроза нанесения ракетного удара с территории РФ. О такой вероятности предупредила украинская разведка. Воздушная тревога в регионе звучит уже два часа.