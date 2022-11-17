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Вражеский снаряд убил женщину на Харьковщине, трое человек ранены

Происшествия 09:31   17.11.2022
Оксана Горун
Вражеский снаряд убил женщину на Харьковщине, трое человек ранены

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о трагических последствиях российских обстрелов на Харьковщине за сутки.

«По информации прокуратуры, в Купянске в результате российских обстрелов, к сожалению, погибла женщина. Вражеский снаряд попал в дом», — написал Синегубов в telegram.

Также со ссылкой на данные областного Центра экстренной медицинской помощи он сообщил о троих раненых.

«В Купянском районе с ранениями госпитализированы 2 мужчин 63 и 52 лет и женщина 73 лет», — отметил глава ХОВА.

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    • Кроме Купянского района, за прошедшие сутки под обстрелом был Волчанск и населенные пункты Чугуевского района.

    В данный момент на Харьковщине сохраняется угроза нанесения ракетного удара с территории РФ. О такой вероятности предупредила украинская разведка. Воздушная тревога в регионе звучит уже два часа.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 09:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о трагических последствиях российских обстрелов на Харьковщине за сутки".