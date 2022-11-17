Вражеский снаряд убил женщину на Харьковщине, трое человек ранены
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о трагических последствиях российских обстрелов на Харьковщине за сутки.
«По информации прокуратуры, в Купянске в результате российских обстрелов, к сожалению, погибла женщина. Вражеский снаряд попал в дом», — написал Синегубов в telegram.
Также со ссылкой на данные областного Центра экстренной медицинской помощи он сообщил о троих раненых.
«В Купянском районе с ранениями госпитализированы 2 мужчин 63 и 52 лет и женщина 73 лет», — отметил глава ХОВА.
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Кроме Купянского района, за прошедшие сутки под обстрелом был Волчанск и населенные пункты Чугуевского района.
В данный момент на Харьковщине сохраняется угроза нанесения ракетного удара с территории РФ. О такой вероятности предупредила украинская разведка. Воздушная тревога в регионе звучит уже два часа.
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2022 в 09:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о трагических последствиях российских обстрелов на Харьковщине за сутки".