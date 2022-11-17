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Ворожий снаряд убив жінку на Харківщині, троє людей поранено

Події 09:31   17.11.2022
Оксана Горун
Ворожий снаряд убив жінку на Харківщині, троє людей поранено

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про трагічні наслідки російського обстрілу на Харківщині за добу.

“За інформацією прокуратури, у Куп’янську внаслідок російського обстрілу, на жаль, загинула жінка. Ворожий снаряд влучив у будинок”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також із посиланням на дані обласного Центру екстреної медичної допомоги він повідомив про трьох поранених.

“У Куп’янському районі з пораненнями госпіталізовано 2 чоловіків 63 та 52 років та жінка 73 років”, – зазначив голова ХОВА.

  • Читайте також: У ХОВА повідомили про поранених на Харківщині за добу

    • Окрім Куп’янського району, минулої доби під обстрілом був Вовчанськ та населені пункти Чугуївського району.

    Наразі на Харківщині зберігається загроза завдання ракетного удару з території РФ. Про таку ймовірність попередила українська розвідка. Повітряна тривога у регіоні звучить вже дві години.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Ви читали новину: «Ворожий снаряд убив жінку на Харківщині, троє людей поранено»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2022 в 09:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про трагічні наслідки російського обстрілу на Харківщині за добу".