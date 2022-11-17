Ворожий снаряд убив жінку на Харківщині, троє людей поранено

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про трагічні наслідки російського обстрілу на Харківщині за добу.

“За інформацією прокуратури, у Куп’янську внаслідок російського обстрілу, на жаль, загинула жінка. Ворожий снаряд влучив у будинок”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також із посиланням на дані обласного Центру екстреної медичної допомоги він повідомив про трьох поранених.

“У Куп’янському районі з пораненнями госпіталізовано 2 чоловіків 63 та 52 років та жінка 73 років”, – зазначив голова ХОВА.

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Окрім Куп’янського району, минулої доби під обстрілом був Вовчанськ та населені пункти Чугуївського району.

Наразі на Харківщині зберігається загроза завдання ракетного удару з території РФ. Про таку ймовірність попередила українська розвідка. Повітряна тривога у регіоні звучить вже дві години.