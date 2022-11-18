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Харьковщина — наиболее загрязненная минами и снарядами область — Синегубов

Общество 21:16   18.11.2022
Елена Нагорная
Харьковщина — наиболее загрязненная минами и снарядами область — Синегубов Фото: ХОВА

По статистике МВД, Харьковщина сейчас признана самой загрязненной взрывоопасными предметами областью. В течение суток саперы обезвреживают в регионе от 200 до 1000 вражеских мин и снарядов.

Об этом председатель ОВА Олег Синегубов сообщил в ходе заседания в Харькове комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

По словам главы ОВА, почти ежедневно на минах и неразорвавшихся снарядах оккупантов подрываются мирные жители, работники сельхозпредприятий и скорой помощи, а иногда — и специалисты ГСЧС, которые занимаются разминированием.

«Когда выбиваем врага из того или иного населенного пункта, находим в детских садах заминированные детские кровати. Опасным остается также частный сектор. Враг проводит дистанционное минирование или специальное — вручную. Оккупанты применяют самые современные средства и военные орудия, которые не обнаруживают металлоискатели», — рассказал Синегубов.

Он добавил, что для решения этой проблемы необходима коммуникация на международном уровне.

«Я знаю, что члены комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг делают все, чтобы международные партнеры предоставляли как можно больше современной техники для разминирования деоккупированных территорий. От этого зависит восстановление критической инфраструктуры, налаживание жизнедеятельности в нашей области», — подытожил Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов, который также присутствовал на заседании, ранее сообщил, что с начала полномасштабного вторжения враг повредил в городе 117 инфраструктурных объектов КП «Харьковские тепловые сети».

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 21:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По статистике МВД, Харьковщина сейчас признана самой загрязненной взрывоопасными предметами областью. В течение суток саперы обезвреживают в регионе от 200 до 1000 вражеских мин и снарядов.".