Харківщина – найбільш забруднена мінами та снарядами область – Синєгубов

За статистикою МВС, Харківщина наразі визнана найбільш забрудненою вибухонебезпечними предметами областю. Протягом доби сапери знешкоджують у регіоні від 200 до 1000 ворожих мін та снарядів.

Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив під час засідання у Харкові комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

За словами голови ОВА, майже щодня на мінах і нерозірваних снарядах окупантів підриваються мирні жителі, працівники сільгосппідприємств і швидкої допомоги, а іноді – і фахівці ДСНС, які займаються розмінуванням.

“Коли вибиваємо ворога з того чи іншого населеного пункту, знаходимо у дитячих садочках заміновані дитячі ліжка. Небезпечним залишається також приватний сектор. Ворог проводить дистанційне мінування або спеціальне – вручну. Окупанти застосовують найсучасніші засоби й військові знаряддя, які не виявляють металошукачі”, – розповів Синєгубов.

Він додав, що для вирішення цієї проблеми потрібна комунікація на міжнародному рівні.

“Я знаю, що члени Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг роблять усе, аби міжнародні партнери надавали якомога більше сучасної техніки для розмінування деокупованих територій. Від цього залежить відновлення критичної інфраструктури, налагодження життєдіяльності у нашій області”, – підсумував Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов на засіданні повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення ворог пошкодив у місті 117 інфраструктурних об’єктів КП «Харківські теплові мережі».