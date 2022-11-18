Харківщина – найбільш забруднена мінами та снарядами область – Синєгубов
За статистикою МВС, Харківщина наразі визнана найбільш забрудненою вибухонебезпечними предметами областю. Протягом доби сапери знешкоджують у регіоні від 200 до 1000 ворожих мін та снарядів.
Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив під час засідання у Харкові комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
За словами голови ОВА, майже щодня на мінах і нерозірваних снарядах окупантів підриваються мирні жителі, працівники сільгосппідприємств і швидкої допомоги, а іноді – і фахівці ДСНС, які займаються розмінуванням.
“Коли вибиваємо ворога з того чи іншого населеного пункту, знаходимо у дитячих садочках заміновані дитячі ліжка. Небезпечним залишається також приватний сектор. Ворог проводить дистанційне мінування або спеціальне – вручну. Окупанти застосовують найсучасніші засоби й військові знаряддя, які не виявляють металошукачі”, – розповів Синєгубов.
Він додав, що для вирішення цієї проблеми потрібна комунікація на міжнародному рівні.
“Я знаю, що члени Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг роблять усе, аби міжнародні партнери надавали якомога більше сучасної техніки для розмінування деокупованих територій. Від цього залежить відновлення критичної інфраструктури, налагодження життєдіяльності у нашій області”, – підсумував Синєгубов.
Мер Харкова Ігор Терехов на засіданні повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення ворог пошкодив у місті 117 інфраструктурних об’єктів КП «Харківські теплові мережі».
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 21:16;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "За статистикою МВС, Харківщина наразі визнана найбільш забрудненою вибухонебезпечними предметами областю. Протягом доби сапери знешкоджують у регіоні від 200 до 1000 ворожих мін та снарядів.".