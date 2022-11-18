Live
  • П’ятниця 18.11.2022
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.77
    • 🟢

Харківщина – найбільш забруднена мінами та снарядами область – Синєгубов

Події 21:16   18.11.2022
Елена Нагорная
Харківщина – найбільш забруднена мінами та снарядами область – Синєгубов

За статистикою МВС, Харківщина наразі визнана найбільш забрудненою вибухонебезпечними предметами областю. Протягом доби сапери знешкоджують у регіоні від 200 до 1000 ворожих мін та снарядів.

Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив під час засідання у Харкові комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

За словами голови ОВА, майже щодня на мінах і нерозірваних снарядах окупантів підриваються мирні жителі, працівники сільгосппідприємств і швидкої допомоги, а іноді – і фахівці ДСНС, які займаються розмінуванням.

“Коли вибиваємо ворога з того чи іншого населеного пункту, знаходимо у дитячих садочках заміновані дитячі ліжка. Небезпечним залишається також приватний сектор. Ворог проводить дистанційне мінування або спеціальне – вручну. Окупанти застосовують найсучасніші засоби й військові знаряддя, які не виявляють металошукачі”, – розповів Синєгубов.

Він додав, що для вирішення цієї проблеми потрібна комунікація на міжнародному рівні.

“Я знаю, що члени Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг роблять усе, аби міжнародні партнери надавали якомога більше сучасної техніки для розмінування деокупованих територій. Від цього залежить відновлення критичної інфраструктури, налагодження життєдіяльності у нашій області”, – підсумував Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов на засіданні повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення ворог пошкодив у місті 117 інфраструктурних об’єктів КП «Харківські теплові мережі».

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

20:21
У Харкові засідали чиновники та нардепи. Інформація Синєгубова (фото)
19:46
Сніг із дощем, вітер та ожеледиця: завтра на Харківщині вируватиме стихія
19:09
Армія РФ обстріляла газове підприємство на Чугуївщині – постраждав працівник
18:53
ТЕЦ-3, труби та котельні: понад сто об’єктів ХТМ пошкодив ворог у Харкові
18:29
14 населених пунктів обстріляв ворог на Харківщині протягом доби – Генштаб

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Харківщина – найбільш забруднена мінами та снарядами область – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 21:16;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "За статистикою МВС, Харківщина наразі визнана найбільш забрудненою вибухонебезпечними предметами областю. Протягом доби сапери знешкоджують у регіоні від 200 до 1000 ворожих мін та снарядів.".