На Харьковщине уже собрали почти 1,5 млн тонн зерна, несмотря на минную угрозу

На Харьковщине продолжается жатва поздних зерновых и технических культур, сообщили в ХОВА.

В настоящее время в области уже собрали 1 млн 465 тыс. тонн зерна с площади 391 тыс. га.

Уже намолочено 17% от общих площадей кукурузы на зерно – 22 тыс. га. Собрали 103 тыс. тонн, урожайность составляет 46 ц/га, сообщил заместитель председателя Харьковской ОВА Евгений Иванов.

Подсолнечника собрали 371 тыс. тонн, с площади 165 тыс. га – это 67%. Средняя урожайность 22,5 ц/га.

«В этом году уборочная кампания стала тяжелым испытанием для аграриев Харьковской области преимущественно из-за ущерба, нанесенного российскими войсками. Земли сельскохозяйственного назначения страдают от минного загрязнения и прямого физического повреждения», — подчеркнул заместитель председателя Харьковской ОВА Евгений Иванов

Только на территориях Изюмского, Купянского и частей Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов, где шли активные боевые действия, более 500 тыс. га аграрных земель нуждаются в обследовании на наличие взрывоопасных предметов.