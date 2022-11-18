На Харьковщине уже собрали почти 1,5 млн тонн зерна, несмотря на минную угрозу
На Харьковщине продолжается жатва поздних зерновых и технических культур, сообщили в ХОВА.
В настоящее время в области уже собрали 1 млн 465 тыс. тонн зерна с площади 391 тыс. га.
Уже намолочено 17% от общих площадей кукурузы на зерно – 22 тыс. га. Собрали 103 тыс. тонн, урожайность составляет 46 ц/га, сообщил заместитель председателя Харьковской ОВА Евгений Иванов.
Подсолнечника собрали 371 тыс. тонн, с площади 165 тыс. га – это 67%. Средняя урожайность 22,5 ц/га.
«В этом году уборочная кампания стала тяжелым испытанием для аграриев Харьковской области преимущественно из-за ущерба, нанесенного российскими войсками. Земли сельскохозяйственного назначения страдают от минного загрязнения и прямого физического повреждения», — подчеркнул заместитель председателя Харьковской ОВА Евгений Иванов
Только на территориях Изюмского, Купянского и частей Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов, где шли активные боевые действия, более 500 тыс. га аграрных земель нуждаются в обследовании на наличие взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 12:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается жатва поздних зерновых и технических культур, сообщили в ХОВА.".