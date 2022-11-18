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На Харківщині вже зібрали майже 1,5 млн тонн зерна попри мінну небезпеку

Суспільство 12:26   18.11.2022
Оксана Якушко
На Харківщині вже зібрали майже 1,5 млн тонн зерна попри мінну небезпеку

На Харківщині тривають жнива пізніх зернових та технічних культур, повідомили у ХОВА.

Наразі в області вже зібрали 1 млн 465 тис. тонн зерна з площі 391 тис. га.

Уже намолочено 17% від загальних площ кукурудзи на зерно – 22 тис. га. Зібрано 103 тис. тонн, врожайність складає 46 ц/га, повідомив заступник голови Харківської ОВА Євген Іванов.

Соняшника зібрали 371 тис. тонн, з площі 165 тис. га – це 67%. Середня врожайність 22,5 ц/га.

«Цьогорічна збиральна кампанія стала важким випробуванням для аграріїв Харківської області переважно через шкоду, яку завдали російські війська. Землі сільськогосподарського призначення страждають від мінного забруднення і прямого фізичного пошкодження», – підкреслив заступник голови Харківської ОВА Євген Іванов

Тільки на територіях Ізюмського, Куп’янського та частин Харківського, Богодухівського і Чугуївського районів, де велися активні бойові дії, понад 500 тис. га аграрних земель потребують обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 12:26;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині тривають жнива пізніх зернових та технічних культур, повідомили у ХОВА.".