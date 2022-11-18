Под ракетный удар на Изюмщине попала Донецкая громада – ГСЧС

В сводке ГСЧС Харьковщины за сутки сообщили, что в регионе произошло 6 пожаров — ни один не указан как начавшийся из-за вражеских обстрелов.

При этом спасатели выезжали на места обстрелов для проведения проверки.

«Два раза спасатели выезжали на проверку после вражеских обстрелов. В Изюмском районе области, на территории Донецкой громады обстрелами были повреждены объекты критической инфраструктуры», — отметили ГСЧСники.

Напомним, Генштаб в утренней сводке сообщил о том, что ракетный удар РФ 17 ноября пришелся по Изюму и Балаклее. Ранее прокуратура информировала о восьми пострадавших в результате этого обстрела. Это работники предприятия и полицейские, прибывшие на место «прилета».