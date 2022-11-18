Под ракетный удар на Изюмщине попала Донецкая громада – ГСЧС
В сводке ГСЧС Харьковщины за сутки сообщили, что в регионе произошло 6 пожаров — ни один не указан как начавшийся из-за вражеских обстрелов.
При этом спасатели выезжали на места обстрелов для проведения проверки.
«Два раза спасатели выезжали на проверку после вражеских обстрелов. В Изюмском районе области, на территории Донецкой громады обстрелами были повреждены объекты критической инфраструктуры», — отметили ГСЧСники.
Читайте также: Бойцы ГСЧС разбирают завалы девятиэтажки в Индустриальном районе (фото, видео)
Напомним, Генштаб в утренней сводке сообщил о том, что ракетный удар РФ 17 ноября пришелся по Изюму и Балаклее. Ранее прокуратура информировала о восьми пострадавших в результате этого обстрела. Это работники предприятия и полицейские, прибывшие на место «прилета».
Новости по теме:
Вы читали новость: «Под ракетный удар на Изюмщине попала Донецкая громада – ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 08:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке ГСЧС Харьковщины за сутки сообщили, что в регионе произошло 6 пожаров — ни один не указан как начавшийся из-за вражеских обстрелов".