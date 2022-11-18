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Под ракетный удар на Изюмщине попала Донецкая громада – ГСЧС

Происшествия 08:02   18.11.2022
Оксана Горун
Под ракетный удар на Изюмщине попала Донецкая громада – ГСЧС

В сводке ГСЧС Харьковщины за сутки сообщили, что в регионе произошло 6 пожаров — ни один не указан как начавшийся из-за вражеских обстрелов.

При этом спасатели выезжали на места обстрелов для проведения проверки.

«Два раза спасатели выезжали на проверку после вражеских обстрелов. В Изюмском районе области, на территории Донецкой громады обстрелами были повреждены объекты критической инфраструктуры», — отметили ГСЧСники.

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    • Напомним, Генштаб в утренней сводке сообщил о том, что ракетный удар РФ 17 ноября пришелся по Изюму и Балаклее. Ранее прокуратура информировала о восьми пострадавших в результате этого обстрела. Это работники предприятия и полицейские, прибывшие на место «прилета».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 08:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке ГСЧС Харьковщины за сутки сообщили, что в регионе произошло 6 пожаров — ни один не указан как начавшийся из-за вражеских обстрелов".