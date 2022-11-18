Під ракетний удар на Ізюмщині потрапила Донецька громада – ДСНС

У зведенні ДСНС Харківщини за добу повідомили, що в регіоні сталося 6 пожеж – жодна не вказана як така, що почалася через ворожі обстріли.

При цьому рятувальники виїжджали на місця обстрілів для проведення перевірки.

“Два рази рятувальники виїжджали на перевірку після ворожих обстрілів. В Ізюмському районі області, на території Донецької громади обстрілами було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури”, – зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, Генштаб у ранковому зведенні повідомив про те, що ракетний удар РФ 17 листопада припав по Ізюму та Балаклії. Раніше прокуратура інформувала про вісьмох постраждалих внаслідок цього обстрілу. Це працівники підприємства та поліцейські, які прибули на місце “прильоту”.