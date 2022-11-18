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Під учорашній ракетний удар на Харківщині потрапили Ізюм та Балаклія

Події 07:12   18.11.2022
Оксана Горун

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 18 листопада повідомив про удари ворога по двох деокупованих населених пунктах Харківської області – містах Ізюм та Балаклія.

“Минулої доби від ракетних ударів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Балаклія та Ізюм Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

Загалом по Україні за добу росіяни завдали 5 авіаційних та 27 ракетних ударів, а також здійснили понад 50 обстрілів із РСЗВ. Продовжилися і “звичайні” обстріли – із ствольної артилерії, мінометів та танків біля кордону та лінії зіткнення.

На Слобожанському напрямку під ворожим вогнем були Глибоке, Огірцеве, Осинове, Стариця та Хатнє. На Куп’янському напрямку з танків та всього спектру артилерії ворог ударив по районах Берестового, Кислівки, Крохмального, Піщаного та Табаївки.

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    • Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Харківщині 17 листопада поранення отримали вісім людей. Серед них – співробітники підприємства в Ізюмському районі, по якому вдарили ракети, а також – поліцейські, які прибули оглядати місце НП та потрапили під повторний обстріл.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Ви читали новину: «Під учорашній ракетний удар на Харківщині потрапили Ізюм та Балаклія»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 07:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 18 листопада повідомив про удари ворога по двох деокупованих населених пунктах Харківської області – містах Ізюм та Балаклія".