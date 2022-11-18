Під учорашній ракетний удар на Харківщині потрапили Ізюм та Балаклія

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 18 листопада повідомив про удари ворога по двох деокупованих населених пунктах Харківської області – містах Ізюм та Балаклія.

“Минулої доби від ракетних ударів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Балаклія та Ізюм Харківської області”, – повідомили в Генштабі.

Загалом по Україні за добу росіяни завдали 5 авіаційних та 27 ракетних ударів, а також здійснили понад 50 обстрілів із РСЗВ. Продовжилися і “звичайні” обстріли – із ствольної артилерії, мінометів та танків біля кордону та лінії зіткнення.

На Слобожанському напрямку під ворожим вогнем були Глибоке, Огірцеве, Осинове, Стариця та Хатнє. На Куп’янському напрямку з танків та всього спектру артилерії ворог ударив по районах Берестового, Кислівки, Крохмального, Піщаного та Табаївки.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Харківщині 17 листопада поранення отримали вісім людей. Серед них – співробітники підприємства в Ізюмському районі, по якому вдарили ракети, а також – поліцейські, які прибули оглядати місце НП та потрапили під повторний обстріл.