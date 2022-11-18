Под вчерашний ракетный удар на Харьковщине попали Изюм и Балаклея
Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 18 ноября сообщил об ударах врага по двум деоккупированным населенным пунктам Харьковской области — городам Изюм и Балаклея.
«За прошедшие сутки от ракетных ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Балаклея и Изюм Харьковской области», — сообщили в Генштабе.
В целом по Украине за сутки россияне нанесли 5 авиационных и 27 ракетных ударов, а также совершили более 50 обстрелов из РСЗО. Продолжились и «обычные» обстрелы — из ствольной артиллерии, минометов и танков у границы и линии столкновения.
На Слобожанском направлении под вражеским огнем были Глубокое, Огурцово, Осиновое, Старица и Хатнее. На Купянском направлении из танков и всего спектра артиллерии врагу ударил по районах Берестового, Кисловки, Крахмального, Песчаного и Табаевки.
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Напомним, в результате ракетного удара по Харьковщине 17 ноября ранения получили восемь человек. Среди них — сотрудники предприятия в Изюмском районе, по которому ударили ракеты, а также — полицейские, прибывшие осматривать место ЧП и попавшие под повторный обстрел.
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 07:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 18 ноября сообщил об ударах врага по двум деоккупированным населенным пунктам Харьковской области — городам Изюм и Балаклея".