В харьковской «скорой» заявили о затрофеенной российской технике

«Медицинские трофеи», добытые в Харьковской области, руководство «скорой» передало на нужды ВСУ.

«Российский «ленд-лиз» в действии. Как известно, наши воины захватили много вражеской техники. Так и мы решили не отставать, несколько автомобилей было затрофеено, чтобы впоследствии передать в ряды ВСУ», — сообщили в харьковском Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В Центре не сообщили подробностей о том, где и при каких обстоятельствах раздобыли российскую медицинскую технику. Отметим, что бригады харьковской «скорой» продолжали работать на всех временно оккупированных территориях Харьковской области все время с начала полномасштабного вторжения. Медики получали зарплату, а «партизанскими» методами их даже умудрялись снабжать, в том числе — «гуманитаркой». Подробности в интервью МГ «Объектив» рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.