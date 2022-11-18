В харьковской «скорой» заявили о затрофеенной российской технике
«Медицинские трофеи», добытые в Харьковской области, руководство «скорой» передало на нужды ВСУ.
«Российский «ленд-лиз» в действии. Как известно, наши воины захватили много вражеской техники. Так и мы решили не отставать, несколько автомобилей было затрофеено, чтобы впоследствии передать в ряды ВСУ», — сообщили в харьковском Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Читайте также: Волонтерами нас назвали люди: военная история продюсера из Харькова
В Центре не сообщили подробностей о том, где и при каких обстоятельствах раздобыли российскую медицинскую технику. Отметим, что бригады харьковской «скорой» продолжали работать на всех временно оккупированных территориях Харьковской области все время с начала полномасштабного вторжения. Медики получали зарплату, а «партизанскими» методами их даже умудрялись снабжать, в том числе — «гуманитаркой». Подробности в интервью МГ «Объектив» рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В харьковской «скорой» заявили о затрофеенной российской технике»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 08:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Медицинские трофеи», добытые в Харьковской области, руководство «скорой» передало на нужды ВСУ".