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В харьковской «скорой» заявили о затрофеенной российской технике

Общество 08:22   18.11.2022
Оксана Горун
В харьковской «скорой» заявили о затрофеенной российской технике Фото: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

«Медицинские трофеи», добытые в Харьковской области, руководство «скорой» передало на нужды ВСУ.

«Российский «ленд-лиз» в действии. Как известно, наши воины захватили много вражеской техники. Так и мы решили не отставать, несколько автомобилей было затрофеено, чтобы впоследствии передать в ряды ВСУ», — сообщили в харьковском Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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    • В Центре не сообщили подробностей о том, где и при каких обстоятельствах раздобыли российскую медицинскую технику. Отметим, что бригады харьковской «скорой» продолжали работать на всех временно оккупированных территориях Харьковской области все время с начала полномасштабного вторжения. Медики получали зарплату, а «партизанскими» методами их даже умудрялись снабжать, в том числе — «гуманитаркой». Подробности в интервью МГ «Объектив» рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Интервью, Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 08:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Медицинские трофеи», добытые в Харьковской области, руководство «скорой» передало на нужды ВСУ".