У харківській “швидкій” заявили про затрофеєну російську техніку

“Медичні трофеї”, добуті на Харківщині, керівництво “швидкої” передало на потреби ЗСУ.

“Російський “ленд-ліз” у дії. Як відомо, наші воїни захопили багато ворожої техніки. Тож і ми вирішили не відставати, кілька автівок було затрофеєно, щоб згодом передати до лав ЗСУ”, – повідомили в харківському Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У Центрі не повідомили подробиць про те, де і за яких обставин роздобули російську медичну техніку. Зазначимо, що бригади харківської “швидкої” продовжували працювати на всіх тимчасово окупованих територіях Харківської області постійно з початку повномасштабного вторгнення. Медики отримували зарплату, а “партизанськими” методами їх навіть примудрялися постачати, зокрема – “гуманітаркою”. Подробиці в інтерв’ю МГ “Об’єктив” розповів директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.