Live
  • П’ятниця 18.11.2022
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.77
    • 🟢

У харківській “швидкій” заявили про затрофеєну російську техніку

Суспільство 08:22   18.11.2022
Оксана Горун
У харківській “швидкій” заявили про затрофеєну російську техніку Фото: КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”

“Медичні трофеї”, добуті на Харківщині, керівництво “швидкої” передало на потреби ЗСУ.

“Російський “ленд-ліз” у дії. Як відомо, наші воїни захопили багато ворожої техніки. Тож і ми вирішили не відставати, кілька автівок було затрофеєно, щоб згодом передати до лав ЗСУ”, – повідомили в харківському Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

  • Читайте також: Кинули поранених та втекли – харківські воїни показали ураження окупантів

    • У Центрі не повідомили подробиць про те, де і за яких обставин роздобули російську медичну техніку. Зазначимо, що бригади харківської “швидкої” продовжували працювати на всіх тимчасово окупованих територіях Харківської області постійно з початку повномасштабного вторгнення. Медики отримували зарплату, а “партизанськими” методами їх навіть примудрялися постачати, зокрема – “гуманітаркою”. Подробиці в інтерв’ю МГ “Об’єктив” розповів директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    10:51
    Волонтерами нас назвали люди: військова історія продюсера з Харкова
    10:38
    Кинули поранених та втекли – харківські воїни показали ураження окупантів
    08:39
    Харківські тероборонці зібрали з трофеїв “УАЗ-оркодав” (відео)
    21:19
    Путін створює безвихідь для Росії – Подоляк
    20:33
    “Більша частина сімейного бюджету йшла на зброю” – снайпер Харківської ТрО

  • Категорії: Інтерв'ю, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У харківській “швидкій” заявили про затрофеєну російську техніку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 08:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Медичні трофеї”, добуті на Харківщині, керівництво “швидкої” передало на потреби ЗСУ".