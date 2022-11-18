У харківській “швидкій” заявили про затрофеєну російську техніку
“Медичні трофеї”, добуті на Харківщині, керівництво “швидкої” передало на потреби ЗСУ.
“Російський “ленд-ліз” у дії. Як відомо, наші воїни захопили багато ворожої техніки. Тож і ми вирішили не відставати, кілька автівок було затрофеєно, щоб згодом передати до лав ЗСУ”, – повідомили в харківському Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
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У Центрі не повідомили подробиць про те, де і за яких обставин роздобули російську медичну техніку. Зазначимо, що бригади харківської “швидкої” продовжували працювати на всіх тимчасово окупованих територіях Харківської області постійно з початку повномасштабного вторгнення. Медики отримували зарплату, а “партизанськими” методами їх навіть примудрялися постачати, зокрема – “гуманітаркою”. Подробиці в інтерв’ю МГ “Об’єктив” розповів директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 08:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Медичні трофеї”, добуті на Харківщині, керівництво “швидкої” передало на потреби ЗСУ".