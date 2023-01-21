На Харківщині знайшли схованку армії РФ з артилерійськими снарядами (відео)

Про корисну знахідку на Харківщині, передану Силам оборони в рамках “російського ленд-лізу”, повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

“Ось так виглядає російський “ленд-ліз”! У Токарівці окупанти залишили по собі схованку з понад сотнею артилерійських снарядів калібру 122 мм. Ця схованка була виявлена, а весь її вміст ми вивезли та передали на потреби 113-ї окремої бригади територіальної оборони. Тепер хлопці повернуть російські снаряди назад до росії“, – написав Задоренко у Фейсбуці.

У відео, записаному на тлі процесу передачі снарядів захисникам України, Задоренко назвав те, що відбувається, наданням гуманітарної допомоги ЗСУ “у вигляді орківських боєприпасів, які будуть служити сьогодні для знищення нашого ворога”.

“Товар зараз дефіцитний, його не вистачає, але завдяки “російському ленд-лізу” перемога буде за нами”, – додав голова Дергачівської громади.