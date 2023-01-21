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На Харьковщине нашли тайник армии РФ с артиллерийскими снарядами (видео)

Общество 08:54   21.01.2023
Оксана Горун
На Харьковщине нашли тайник армии РФ с артиллерийскими снарядами (видео) Фото: кадр из видео

О полезной находке на Харьковщине, переданной Силам обороны в рамках «российского ленд-лиза», сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«Вот так смотрится российский «ленд-лиз»! В Токаревке оккупанты оставили после себя тайник с более чем сотней артиллерийских снарядов калибра 122 мм. Этот тайник был обнаружен, а все его содержимое мы вывезли и передали на нужды 113-й отдельной бригады территориальной обороны. Теперь ребята вернут российские снаряды обратно в россию», — написал Задоренко в facebook.

В видео, записанном на фоне процесса передачи снарядов защитникам Украины, Задоренко назвал происходящее оказанием гуманитарной помощи ВСУ «в виде орковских боеприпасов, которые будут служить сегодня для уничтожения нашего врага».

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«Товар сейчас дефицитный, его не хватает, но благодаря «российскому ленд-лизу» победа будет за нами», — добавил глава Дергачевской громады.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 января 2023 в 08:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О полезной находке на Харьковщине, переданной Силам обороны в рамках «российского ленд-лиза», сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко".