На Харьковщине нашли тайник армии РФ с артиллерийскими снарядами (видео)

О полезной находке на Харьковщине, переданной Силам обороны в рамках «российского ленд-лиза», сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«Вот так смотрится российский «ленд-лиз»! В Токаревке оккупанты оставили после себя тайник с более чем сотней артиллерийских снарядов калибра 122 мм. Этот тайник был обнаружен, а все его содержимое мы вывезли и передали на нужды 113-й отдельной бригады территориальной обороны. Теперь ребята вернут российские снаряды обратно в россию», — написал Задоренко в facebook.

В видео, записанном на фоне процесса передачи снарядов защитникам Украины, Задоренко назвал происходящее оказанием гуманитарной помощи ВСУ «в виде орковских боеприпасов, которые будут служить сегодня для уничтожения нашего врага».

«Товар сейчас дефицитный, его не хватает, но благодаря «российскому ленд-лизу» победа будет за нами», — добавил глава Дергачевской громады.