На Харьковщине нашли тайник армии РФ с артиллерийскими снарядами (видео)
О полезной находке на Харьковщине, переданной Силам обороны в рамках «российского ленд-лиза», сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
«Вот так смотрится российский «ленд-лиз»! В Токаревке оккупанты оставили после себя тайник с более чем сотней артиллерийских снарядов калибра 122 мм. Этот тайник был обнаружен, а все его содержимое мы вывезли и передали на нужды 113-й отдельной бригады территориальной обороны. Теперь ребята вернут российские снаряды обратно в россию», — написал Задоренко в facebook.
В видео, записанном на фоне процесса передачи снарядов защитникам Украины, Задоренко назвал происходящее оказанием гуманитарной помощи ВСУ «в виде орковских боеприпасов, которые будут служить сегодня для уничтожения нашего врага».
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«Товар сейчас дефицитный, его не хватает, но благодаря «российскому ленд-лизу» победа будет за нами», — добавил глава Дергачевской громады.
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- • Дата публикации материала: 21 января 2023 в 08:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О полезной находке на Харьковщине, переданной Силам обороны в рамках «российского ленд-лиза», сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко".