Зимние каникулы: на Харьковщине определились со временем начала
Зимние каникулы в школах Харьковщины будут традиционными по продолжительности — две недели.
«В большинстве громад школьные каникулы запланированы с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года», — сообщила пресс-служба ХОВА со ссылкой на информацию Департамента науки и образования ХОВА.
Однако в некоторых громадах решили проводить зимние каникулы иначе.
«В 7 громадах Харьковщины зимние каникулы продлятся с 30 декабря 2022 года по 15 января 2023 года. Соответствующее решение было принято местными советами в Солоницевской, Малиновской, Южногородской, Сахновщинской, Староверовской, Боровской, Барвенковской громад», — сообщили в ХОВА.
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Там также отметили, что сейчас в области насчитывается 223 477 учеников. 587 школ работают в дистанционном режиме.
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 10:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зимние каникулы в школах Харьковщины будут традиционными по продолжительности — две недели".