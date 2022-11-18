Зимние каникулы: на Харьковщине определились со временем начала

Зимние каникулы в школах Харьковщины будут традиционными по продолжительности — две недели.

«В большинстве громад школьные каникулы запланированы с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года», — сообщила пресс-служба ХОВА со ссылкой на информацию Департамента науки и образования ХОВА.

Однако в некоторых громадах решили проводить зимние каникулы иначе.

«В 7 громадах Харьковщины зимние каникулы продлятся с 30 декабря 2022 года по 15 января 2023 года. Соответствующее решение было принято местными советами в Солоницевской, Малиновской, Южногородской, Сахновщинской, Староверовской, Боровской, Барвенковской громад», — сообщили в ХОВА.

Там также отметили, что сейчас в области насчитывается 223 477 учеников. 587 школ работают в дистанционном режиме.