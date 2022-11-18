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Зимние каникулы: на Харьковщине определились со временем начала

Общество 10:44   18.11.2022
Оксана Горун
Зимние каникулы: на Харьковщине определились со временем начала

Зимние каникулы в школах Харьковщины будут традиционными по продолжительности — две недели.

«В большинстве громад школьные каникулы запланированы с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года», — сообщила пресс-служба ХОВА со ссылкой на информацию Департамента науки и образования ХОВА.

Однако в некоторых громадах решили проводить зимние каникулы иначе.

«В 7 громадах Харьковщины зимние каникулы продлятся с 30 декабря 2022 года по 15 января 2023 года. Соответствующее решение было принято местными советами в Солоницевской, Малиновской, Южногородской, Сахновщинской, Староверовской, Боровской, Барвенковской громад», — сообщили в ХОВА.

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    • Там также отметили, что сейчас в области насчитывается 223 477 учеников. 587 школ работают в дистанционном режиме.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 10:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зимние каникулы в школах Харьковщины будут традиционными по продолжительности — две недели".