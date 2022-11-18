Зимові канікули: на Харківщині визначилися з часом початку
Зимові канікули в школах Харківщини будуть традиційними за тривалістю – два тижні.
“У більшості громад шкільні канікули заплановані з 26 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року”, – повідомила пресслужба ХОВА з посиланням на інформацію Департаменту науки та освіти ХОВА.
Однак у деяких громадах вирішили проводити зимові канікули по-іншому.
“У 7 громадах Харківщини зимові канікули триватимуть з 30 грудня 2022 року по 15 січня 2023 року. Відповідне рішення було ухвалено місцевими радами у Солоницівській, Малинівській, Південноміській, Сахновщинській, Старовірівській, Борівській, Барвінківській громадах”, – повідомили у ХОВА.
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Там також зазначили, що наразі в області налічується 223 477 учнів. 587 шкіл працюють у дистанційному режимі.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 10:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зимові канікули в школах Харківщини будуть традиційними за тривалістю – два тижні".