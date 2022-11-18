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Зимові канікули: на Харківщині визначилися з часом початку

Суспільство 10:44   18.11.2022
Оксана Горун
Зимові канікули: на Харківщині визначилися з часом початку

Зимові канікули в школах Харківщини будуть традиційними за тривалістю – два тижні.

“У більшості громад шкільні канікули заплановані з 26 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року”, – повідомила пресслужба ХОВА з посиланням на інформацію Департаменту науки та освіти ХОВА.

Однак у деяких громадах вирішили проводити зимові канікули по-іншому.

“У 7 громадах Харківщини зимові канікули триватимуть з 30 грудня 2022 року по 15 січня 2023 року. Відповідне рішення було ухвалено місцевими радами у Солоницівській, Малинівській, Південноміській, Сахновщинській, Старовірівській, Борівській, Барвінківській громадах”, – повідомили у ХОВА.

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    • Там також зазначили, що наразі в області налічується 223 477 учнів. 587 шкіл працюють у дистанційному режимі.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 10:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зимові канікули в школах Харківщини будуть традиційними за тривалістю – два тижні".