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В городе на Харьковщине разворачивали пункт обогрева (фото)

Общество 09:34   19.11.2022
Елена Нагорная
В городе на Харьковщине разворачивали пункт обогрева (фото)

Мобильный пункт обогрева разворачивали в городе Чугуев. Правда, пока в тестовом режиме.

Тренировались устанавливать пункт вместе с бойцами ГСЧС, рассказала мэр города Галина Минаева, и, по ее словам, такие палатки готовятся на случай обострения военной ситуации этой зимой.

«Увидели проблемные моменты, отработали взаимодействие служб, проанализировали состояние материалов и средств. Отныне уверена в том, что профильные службы в случае необходимости сработают профессионально и оперативно. Однако, как и все жители громады, надеюсь, что пункты обогрева и другие экстремальные средства выживания этой зимой нам не понадобятся», — написала Минаева.


Фото: Галина Минаева

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 09:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мобильный пункт обогрева разворачивали в городе Чугуев. Правда, пока в тестовом режиме.".