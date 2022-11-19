В городе на Харьковщине разворачивали пункт обогрева (фото)
Мобильный пункт обогрева разворачивали в городе Чугуев. Правда, пока в тестовом режиме.
Тренировались устанавливать пункт вместе с бойцами ГСЧС, рассказала мэр города Галина Минаева, и, по ее словам, такие палатки готовятся на случай обострения военной ситуации этой зимой.
«Увидели проблемные моменты, отработали взаимодействие служб, проанализировали состояние материалов и средств. Отныне уверена в том, что профильные службы в случае необходимости сработают профессионально и оперативно. Однако, как и все жители громады, надеюсь, что пункты обогрева и другие экстремальные средства выживания этой зимой нам не понадобятся», — написала Минаева.
Фото: Галина Минаева
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 09:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мобильный пункт обогрева разворачивали в городе Чугуев. Правда, пока в тестовом режиме.".