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У місті на Харківщині розгортали пункт обігріву (фото)

Суспільство 09:34   19.11.2022
Елена Нагорная
У місті на Харківщині розгортали пункт обігріву (фото)

Мобільний пункт обігріву розгортали у місті Чугуїв. Щоправда, поки що у тестовому режимі.

Тренувались встановлювати пункт разом із бійцями ДСНС, розповіла мер міста Галина Мінаєва, і, за її словами, такі намети готуються на випадок загострення воєнної ситуації цієї зими.

“Побачили проблемні моменти, відпрацювали взаємодію служб, проаналізували стан матеріалів і засобів. Відтепер маю впевненість в тому, що профільні служби в разі необхідності спрацюють професійно та оперативно. Проте, як і всі мешканці громади, сподіваюсь, що пункти обігріву та інші екстремальні засоби виживання цієї зими нам не знадобляться”, – написала Мінаєва.


Фото: Галина Мінаєва

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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