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В Харькове произошло ДТП из-за гололеда: пострадала женщина-водитель (фото)

Происшествия 15:59   19.11.2022
Елена Нагорная
В Харькове произошло ДТП из-за гололеда: пострадала женщина-водитель (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В Харькове на улице Деревянко около 9:30 19 ноября произошло ДТП с пострадавшей.

Водитель автомобиля Subaru потеряла контроль на скользкой дороге и врезалась в припаркованный Peugeot, сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Водитель получила нетяжелые телесные повреждения.

Информацию о происшествии правоохранители зарегистрировали в Едином учете.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

О том, что сегодня в Украине и в частности на Харьковщине разбушуется стихия — предупреждал Укргидрометцентр. Сильный снег с дождем, ветер и гололед. Таким погодным условиям присвоили І уровень опасности, желтый. Синоптики предположили, что это может привести к нарушению движения транспорта.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 15:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на улице Деревянко около 9:30 19 ноября произошло ДТП с пострадавшей.".