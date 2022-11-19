В Харькове произошло ДТП из-за гололеда: пострадала женщина-водитель (фото)

В Харькове на улице Деревянко около 9:30 19 ноября произошло ДТП с пострадавшей.

Водитель автомобиля Subaru потеряла контроль на скользкой дороге и врезалась в припаркованный Peugeot, сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Водитель получила нетяжелые телесные повреждения.

Информацию о происшествии правоохранители зарегистрировали в Едином учете.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

О том, что сегодня в Украине и в частности на Харьковщине разбушуется стихия — предупреждал Укргидрометцентр. Сильный снег с дождем, ветер и гололед. Таким погодным условиям присвоили І уровень опасности, желтый. Синоптики предположили, что это может привести к нарушению движения транспорта.