У Харкові сталася ДТП через ожеледицю: постраждала водійка (фото)

У Харкові на вулиці Дерев’янка близько 9:30 19 листопада сталася ДТП із постраждалою.

Водійка автомобіля Subaru втратила контроль на слизькій дорозі та врізалася у припаркований Peugeot, повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Керманичка отримала нетяжкі тілесні ушкодження.

Інформацію про подію правоохоронці зареєстрували у Єдиному обліку.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Про те, що сьогодні в Україні і зокрема на Харківщині вируватиме стихія – попереджав Укргідрометцентр. Сильний сніг з дощем, вітер і ожеледиця. Таким погодним умовам надали І рівень небезпеки, жовтий. Синоптики припустили, що це може спричинити порушення руху транспорту.