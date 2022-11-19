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У Харкові сталася ДТП через ожеледицю: постраждала водійка (фото)

Події 15:59   19.11.2022
Олена Нагорна
У Харкові сталася ДТП через ожеледицю: постраждала водійка (фото)

У Харкові на вулиці Дерев’янка близько 9:30 19 листопада сталася ДТП із постраждалою.

Водійка автомобіля Subaru втратила контроль на слизькій дорозі та врізалася у припаркований Peugeot, повідомили у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Керманичка отримала нетяжкі тілесні ушкодження.

Інформацію про подію правоохоронці зареєстрували у Єдиному обліку.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Про те, що сьогодні в Україні і зокрема на Харківщині вируватиме стихія – попереджав Укргідрометцентр. Сильний сніг з дощем, вітер і ожеледиця. Таким погодним умовам надали І рівень небезпеки, жовтий. Синоптики припустили, що це може спричинити порушення руху транспорту.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 15:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на вулиці Дерев’янка близько 9:30 19 листопада сталася ДТП із постраждалою.".