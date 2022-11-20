Несокрушимые тракторные войска. Синегубов поздравил аграриев Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов поздравил аграриев Харьковской области с Днем работников сельского хозяйства Украины.

Аграрии Харьковщины, которые из-за боевых действий потеряли урожаи, технику и скот, уже понемногу восстанавливают свои хозяйства.

С начала полномасштабного вторжения войск русской федерации пострадало более 70 сельскохозяйственных компаний области. Повреждены и разрушены по меньшей мере 322 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования.

Несмотря на тяжелые обстоятельства, в этом году аграриям области все же удалось работать на 60% площадей. В предприятиях Богодуховского, Красноградского, Лозовского, Харьковского и Чугуевского районов продолжается сбор поздних сельскохозяйственных культур.

По состоянию на 16 ноября по области всего собрано 1,5 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 391 тыс. га или 80%, средняя урожайность составляет 37 ц/га.

оккупанты нанесли большой ущерб и полям. Площадь сельскохозяйственных территорий, нуждающихся в обследовании и разминировании, составляет около 107 тыс. га. Более 500 тыс. га нуждаются в обследовании на территориях Изюмского, Купянского и частей Харьковского, Богодуховского, Чугуевского районов, где велись активные боевые действия.

«Несмотря на боевые действия и вражеские обстрелы аграрии Харьковщины, продолжают возделывать землю и собирать урожаи. Но не только эффективной работой отличились наши земледельцы за время этой войны. Весь мир облетели кадры того, как мирные украинские тракторы тянут восторженную вражескую бронетехнику», – сказал Олег Синегубов.