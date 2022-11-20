Live
  • Воскресенье 20.11.2022
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.77
    • 🟢

Несокрушимые тракторные войска. Синегубов поздравил аграриев Харьковщины

Общество 20:27   20.11.2022
Оксана Якушко
Несокрушимые тракторные войска. Синегубов поздравил аграриев Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов поздравил аграриев Харьковской области с Днем работников сельского хозяйства Украины.

Аграрии Харьковщины, которые из-за боевых действий потеряли урожаи, технику и скот, уже понемногу восстанавливают свои хозяйства.

С начала полномасштабного вторжения войск русской федерации пострадало более 70 сельскохозяйственных компаний области. Повреждены и разрушены по меньшей мере 322 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования.

Несмотря на тяжелые обстоятельства, в этом году аграриям области все же удалось работать на 60% площадей. В предприятиях Богодуховского, Красноградского, Лозовского, Харьковского и Чугуевского районов продолжается сбор поздних сельскохозяйственных культур.

По состоянию на 16 ноября по области всего собрано 1,5 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 391 тыс. га или 80%, средняя урожайность составляет 37 ц/га.

оккупанты нанесли большой ущерб и полям. Площадь сельскохозяйственных территорий, нуждающихся в обследовании и разминировании, составляет около 107 тыс. га. Более 500 тыс. га нуждаются в обследовании на территориях Изюмского, Купянского и частей Харьковского, Богодуховского, Чугуевского районов, где велись активные боевые действия.

«Несмотря на боевые действия и вражеские обстрелы аграрии Харьковщины, продолжают возделывать землю и собирать урожаи. Но не только эффективной работой отличились наши земледельцы за время этой войны. Весь мир облетели кадры того, как мирные украинские тракторы тянут восторженную вражескую бронетехнику», – сказал Олег Синегубов.

Читайте также: На Харьковщине уже собрали почти 1,5 млн тонн зерна, несмотря на минную угрозу

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

19:58
Энергетики вернули свет в деоккупированный Купянск-Узловой — Синегубов
14:40
На Харьковщине запустили 93% котельных, в Липцах скоро будет свет — Синегубов
08:50
Сутки — без пострадавших, враг обстрелял три района Харьковщины — Синегубов
21:16
Харьковщина — наиболее загрязненная минами и снарядами область — Синегубов
20:21
В Харькове заседали чиновники и нардепы. Информация Синегубова (фото)

  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Несокрушимые тракторные войска. Синегубов поздравил аграриев Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 20 ноября 2022 в 20:27;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов поздравил аграриев Харьковской области с Днем работников сельского хозяйства Украины.".