Незламні тракторні війська. Синєгубов привітав аграріїв Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов привітав аграріїв Харківської області із Днем працівників сільського господарства України.

Аграрії Харківщини, які через бойові дії втратили врожаї, техніку та худобу, вже потроху відновлюють свої господарства.

З початку повномасштабного вторгнення військ російської федерації постраждало більше 70 сільськогосподарських підприємств області. Пошкоджено та зруйновано щонайменше 322 одиниці сільськогосподарської техніки та обладнання.

Незважаючи на тяжкі обставини, в цьому році аграріям області все ж вдалося працювати на 60% площ. У підприємствах Богодухівського, Красноградського, Лозівського, Харківського та Чугуївського районів продовжується збір пізніх сільськогосподарських культур.

Станом на 16 листопада по області всього зібрано 1,5 млн тонн зернових та зернобобових культур з площі 391 тис. га або 80%, середня врожайність становить 37 ц/га.

Окупанти завдали великої шкоди й полям. Площа сільськогосподарських територій, які потребують обстеження та розмінування, становить близько 107 тис. га. Понад 500 тис. га потребують обстеження на територіях Ізюмського, Куп’янського та частин Харківського, Богодухівського, Чугуївського районів, де велися активні бойові дії.

«Попри бойові дії та ворожі обстріли аграрії Харківщини продовжують обробляти землю та збирати врожаї. Але не тільки ефективною роботою відзначилися наші хлібороби за час цієї війни. Увесь світ облетіли кадри того, як мирні українські трактори тягнуть захоплену ворожу бронетехніку», – сказав Олег Синєгубов.