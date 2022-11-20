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Собака Ляля, принимавшая участие в зачистке Купянска, нашла семью во Львове

Общество 18:00   20.11.2022
Оксана Якушко
Собака Ляля, принимавшая участие в зачистке Купянска, нашла семью во Львове

Собака Ляля, которую спасли бойцы спецподразделения Kraken, и которая помогала зачищать Купянск после освобождения, наконец-то обрела семью.

Об этом сообщили военные на странице спецподразделения Кракен.

Собака очень привязалась к украинским военным в Купянске, поэтому они вместе с волонтерами искали ей дом и семью. И хотя после огласки истории о Ляле желающих приютить собаку было немало, настоящих хозяев удалось найти не сразу. Ведь Ляля очень общительная собака, требующая много любви и внимания.

На днях Ляля поехала сначала в Киев, где попрощалась с спасшими ее бойцами Kraken. А потом во Львов, к девушке Снежане.

Читайте также: «Освободительница Купянска»: история собаки, участвовавшей в зачистке города

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 ноября 2022 в 18:00;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Собака Ляля, которую спасли бойцы спецподразделения Kraken, и которая помогала зачищать Купянск после освобождения, наконец-то обрела семью.".