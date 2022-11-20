Собака Ляля, принимавшая участие в зачистке Купянска, нашла семью во Львове

Собака Ляля, которую спасли бойцы спецподразделения Kraken, и которая помогала зачищать Купянск после освобождения, наконец-то обрела семью.

Об этом сообщили военные на странице спецподразделения Кракен.

Собака очень привязалась к украинским военным в Купянске, поэтому они вместе с волонтерами искали ей дом и семью. И хотя после огласки истории о Ляле желающих приютить собаку было немало, настоящих хозяев удалось найти не сразу. Ведь Ляля очень общительная собака, требующая много любви и внимания.

На днях Ляля поехала сначала в Киев, где попрощалась с спасшими ее бойцами Kraken. А потом во Львов, к девушке Снежане.