Собака Ляля, яка брала учать в зачистці Куп’янська, знайшла родину у Львові
Собака Ляля, яку врятували бійці спецпідрозділу Kraken, і яка допомагала зачищати Куп’янськ після звільнення, нарешті знайшов родину.
Про це повідомили військові на сторінці спецпідрозділу Кракен.
Собака дуже прив’язалася до українських військових у Куп’янську, то ж вони разом із волонтерами шукали їй домівку та родину. І хоча після розголосу історії про Лялю бажаючих прихистити собаку було чимало, справжніх хазяїв вдалося відшукати не зразу. Адже Ляля дуже товариська собака, яка потребує багато любові та уваги.
Днями Ляля поїхала спочатку до Києва, де попрощалася з бійцями Kraken, які її врятували. А потім до Львова, до дівчини Сніжани.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2022 в 18:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Собака Ляля, яку врятували бійці спецпідрозділу Kraken, і яка допомагала зачищати Куп’янськ після звільнення, нарешті знайшов родину.".