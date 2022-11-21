Как оккупанты вывозили детей из Харьковщины: документ
Родители, детей которых вывезли «на отдых» в лагеря на территории РФ, давали письменное согласие на такие действия захватчиков.
Бланк согласия, которое оккупанты давали на подпись родителям, чтобы выкрасть их детей, опубликовал вице-мэр Изюма Владимир Мацокин.
«Вот, на основании таких документов российская федерация вывозила, а проще воровала наших детей в свои болота. В Изюме у рашистов были свои приспешники, которые «сопровождали» детей к геленжику и красногорску – это Максим Кондратьев и Наталья Паливода, более известная как ценитель танцев с самоварами на головах», прокомментировал Мацокин.
Подписывая предоставленный оккупантами бланк, родители в том числе давали «право на время поездки решать все вопросы, касающиеся ребенка» похитителям.
Мацокин напомнил, что практика похищения детей — распространененная тактика российских оккупантов.
Читайте также: На Салтовке подростки подорвались на снарядах от РСЗО «Смерч» и «Ураган»
«Практика похищения детей применяется этим племенем не впервые, вспомните доктора Лизу, воровавшую детей на Луганщине и Донетчине, которую карма догнала в самолете над Черным морем», — напомнил вице-мэр Изюма.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Как оккупанты вывозили детей из Харьковщины: документ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 10:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Родители, детей которых вывезли «на отдых» в лагеря на территории РФ, давали письменное согласие на такие действия захватчиков".