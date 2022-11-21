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Как оккупанты вывозили детей из Харьковщины: документ

Общество 10:52   21.11.2022
Оксана Горун
Как оккупанты вывозили детей из Харьковщины: документ Фото: facebook Владимира Мацокина

Родители, детей которых вывезли «на отдых» в лагеря на территории РФ, давали письменное согласие на такие действия захватчиков.

Бланк согласия, которое оккупанты давали на подпись родителям, чтобы выкрасть их детей, опубликовал вице-мэр Изюма Владимир Мацокин.

«Вот, на основании таких документов российская федерация вывозила, а проще воровала наших детей в свои болота. В Изюме у рашистов были свои приспешники, которые «сопровождали» детей к геленжику и красногорску – это Максим Кондратьев и Наталья Паливода, более известная как ценитель танцев с самоварами на головах», прокомментировал Мацокин.

Подписывая предоставленный оккупантами бланк, родители в том числе давали «право на время поездки решать все вопросы, касающиеся ребенка» похитителям.

Мацокин напомнил, что практика похищения детей — распространененная тактика российских оккупантов.

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    • «Практика похищения детей применяется этим племенем не впервые, вспомните доктора Лизу, воровавшую детей на Луганщине и Донетчине, которую карма догнала в самолете над Черным морем», — напомнил вице-мэр Изюма.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 10:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Родители, детей которых вывезли «на отдых» в лагеря на территории РФ, давали письменное согласие на такие действия захватчиков".