Как оккупанты вывозили детей из Харьковщины: документ

Родители, детей которых вывезли «на отдых» в лагеря на территории РФ, давали письменное согласие на такие действия захватчиков.

Бланк согласия, которое оккупанты давали на подпись родителям, чтобы выкрасть их детей, опубликовал вице-мэр Изюма Владимир Мацокин.

«Вот, на основании таких документов российская федерация вывозила, а проще воровала наших детей в свои болота. В Изюме у рашистов были свои приспешники, которые «сопровождали» детей к геленжику и красногорску – это Максим Кондратьев и Наталья Паливода, более известная как ценитель танцев с самоварами на головах», прокомментировал Мацокин.

Подписывая предоставленный оккупантами бланк, родители в том числе давали «право на время поездки решать все вопросы, касающиеся ребенка» похитителям.

Мацокин напомнил, что практика похищения детей — распространененная тактика российских оккупантов.

«Практика похищения детей применяется этим племенем не впервые, вспомните доктора Лизу, воровавшую детей на Луганщине и Донетчине, которую карма догнала в самолете над Черным морем», — напомнил вице-мэр Изюма.