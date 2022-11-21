Як окупанти вивозили дітей із Харківщини: документ

Батьки, дітей яких вивезли “на відпочинок” до таборів на території РФ, давали письмову згоду на такі дії загарбників.

Бланк згоди, який окупанти давали на підпис батькам, щоб викрасти їхніх дітей, опублікував віцемер Ізюма Володимир Мацокін.

“От, на підставі таких документів російська федерація вивозила, а простіше крала наших дітей до своїх болот. В Ізюмі у рашистів були свої поплічники, які “супроводжували” дітей до геленжика і красногорська – це Максим Кондратьєв і Наталія Паливода, більш відома як поцінювачка танців з самуварями на головах”, – прокоментував Мацокін.

Підписуючи наданий окупантами бланк, батьки, зокрема, давали “право на час поїздки вирішувати всі питання, які стосуються дитини” викрадачам.

Мацокін нагадав, що практика викрадення дітей – поширена тактика російських окупантів.

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“Практика викрадення дітей застосовується цим племенем не вперше, згадайте доктора Лізу, що крала дітей на Луганщині і Донеччині , яку карма наздогнала в літаку над Чорним морем”, – нагадав віце-мер Ізюма.