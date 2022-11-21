На Купянщине армия РФ активно пытается контратаковать — Синегубов
В Харьковской области на Купянском направлении ведутся активные боевые действия, сообщил глава ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.
«Враг продолжает обстреливать населенные пункты, которые находятся вдоль границы Харьковской области с РФ. И у нас ведутся активные боевые действия на Купянском направлении, где враг активно пытается контратаковать и отбить утраченные им ранее свои позиции», — сказал глава ОВА.
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 14:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области на Купянском направлении ведутся активные боевые действия, сообщил глава ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.".