На Купянщине армия РФ активно пытается контратаковать — Синегубов

В Харьковской области на Купянском направлении ведутся активные боевые действия, сообщил глава ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«Враг продолжает обстреливать населенные пункты, которые находятся вдоль границы Харьковской области с РФ. И у нас ведутся активные боевые действия на Купянском направлении, где враг активно пытается контратаковать и отбить утраченные им ранее свои позиции», — сказал глава ОВА.