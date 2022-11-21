На Куп’янщині армія РФ активно намагається контратакувати – Синєгубов
У Харківській області на Куп’янському напрямку тривають активні бойові дії, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.
“Ворог продовжує обстрілювати населені пункти, які знаходяться вздовж кордону Харківської області із РФ. І в нас ведуться активні бойові дії на Куп’янському напрямку, де ворог активно намагається контратакувати та відбити втрачені ним раніше свої позиції“, – сказав голова ОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 14:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області на Куп’янському напрямку тривають активні бойові дії, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону".