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На Куп’янщині армія РФ активно намагається контратакувати – Синєгубов

Події 14:59   21.11.2022
Олена Нагорна
На Куп’янщині армія РФ активно намагається контратакувати – Синєгубов

У Харківській області на Куп’янському напрямку тривають активні бойові дії, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти, які знаходяться вздовж кордону Харківської області із РФ. І в нас ведуться активні бойові дії на Куп’янському напрямку, де ворог активно намагається контратакувати та відбити втрачені ним раніше свої позиції“, – сказав голова ОВА.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 14:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області на Куп’янському напрямку тривають активні бойові дії, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону".