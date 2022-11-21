Live
  • Понедельник 21.11.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.89
    • 🟢

«Убирала», «просто в машину села» — «отмазки» учителей-коллаборантов из Изюма

Общество 09:50   21.11.2022
Оксана Горун
«Убирала», «просто в машину села» — «отмазки» учителей-коллаборантов из Изюма

Вице-мэр Изюма Владимир Мацокин рассказал, как оправдываются сотрудники сферы образования города, сотрудничавщие с оккупантами.

Мацокин признался, что его «смущает дальнейшая судьба изюмского образования» на фоне тенденций, которые показала оккупация. Об этом он написал на своей странице в facebook.

Он отметил, что сейчас педагогов города больше всего беспокоит вопрос оплаты труда, но сам вице-мэр не считает эту проблему самой острой. В отличие от того, что «на 32-м году независимости Украины среди тех, кто должен учить любви к своей стране, патриотизму, соборности оказались люди совершенно беспринципные, манкурты и откровенные предатели».

Он также зацитировал самые распространенные «отмазки» сотрудников образования, согласившихся работать на оккупантов.

«Очень противно слышать эти крысиные отмазки: «а я только убирала»;  «мы школу спасали»; «я должна была выживать, что-то кушать»; «а я не знала, что мы в Купянск на савищание едем, просто в машину села»; «в Курск? Ездила. Нет, г@вну России нас там не учили».

  • Читайте также: Из Харькова в Изюм запустили автобусный маршрут, который ходит 4 раза в неделю

    • Мацокин подчеркнул, что все сотрудники школ и лицеев понимали, что происходит и готовились начать учебный год по российским учебным программам.

    «Не все смогут и дальше иметь моральное право заходить в класс. Не все», — считает вице-мэр Изюма.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    11:21
    Из Харькова в Изюм запустили автобусный маршрут, который ходит 4 раза в неделю
    18:13
    Лицею на Харьковщине при оккупации присвоили статус российского — прокуратура
    12:22
    На Харьковщине нашли 25 пыточных — полиция
    07:12
    Под вчерашний ракетный удар на Харьковщине попали Изюм и Балаклея
    15:09
    Восемь человек пострадали 17 ноября из-за ракетных ударов по Харьковщине

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Убирала», «просто в машину села» — «отмазки» учителей-коллаборантов из Изюма»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 09:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вице-мэр Изюма Владимир Мацокин рассказал, как оправдываются сотрудники сферы образования города, сотрудничавщие с оккупантами".