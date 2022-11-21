«Убирала», «просто в машину села» — «отмазки» учителей-коллаборантов из Изюма

Вице-мэр Изюма Владимир Мацокин рассказал, как оправдываются сотрудники сферы образования города, сотрудничавщие с оккупантами.

Мацокин признался, что его «смущает дальнейшая судьба изюмского образования» на фоне тенденций, которые показала оккупация. Об этом он написал на своей странице в facebook.

Он отметил, что сейчас педагогов города больше всего беспокоит вопрос оплаты труда, но сам вице-мэр не считает эту проблему самой острой. В отличие от того, что «на 32-м году независимости Украины среди тех, кто должен учить любви к своей стране, патриотизму, соборности оказались люди совершенно беспринципные, манкурты и откровенные предатели».

Он также зацитировал самые распространенные «отмазки» сотрудников образования, согласившихся работать на оккупантов.

«Очень противно слышать эти крысиные отмазки: «а я только убирала»; «мы школу спасали»; «я должна была выживать, что-то кушать»; «а я не знала, что мы в Купянск на савищание едем, просто в машину села»; «в Курск? Ездила. Нет, г@вну России нас там не учили».

Мацокин подчеркнул, что все сотрудники школ и лицеев понимали, что происходит и готовились начать учебный год по российским учебным программам.

«Не все смогут и дальше иметь моральное право заходить в класс. Не все», — считает вице-мэр Изюма.