“Прибирала”, “просто в машину сіла” – “відмазки” вчителів-колаборантів з Ізюма

Віцемер Ізюма Володимир Мацокін розповів, як виправдовуються співробітники сфери освіти міста, які співпрацюють із окупантами.

Мацокін зізнався, що його “бентежить подальша доля ізюмської освіти” на тлі тенденцій, які показала окупація. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Він зазначив, що зараз освітян міста найбільше непокоїть питання оплати праці, але сам віцемер не вважає цю проблему найгострішою. На відміну від того, що “на 32-му році незалежності України серед тих, хто повинен навчати любові до своєї країни, патріотизму, соборності виявились люди абсолютно безпринципні, манкурти і відверті зрадники”.

Він також зацитував найпоширеніші “відмазки” працівників освіти, які погодилися працювати на окупантів.

“Дуже гидко чути ці щурячі відмазки: “а я тока прібірала”; “мі школу спассалі”; “я далжна біла вижівать, штота кушать”; “а я ні знала ша ми в Купянск на савіщаніє єдєм, проста в машину сєла”; “в курск? Єзділа. Нє, гівну расіі нас там ні учілі”, – зацитував Мацокін.

Він підкреслив, що всі співробітники шкіл та ліцеїв розуміли, що відбувається та готувалися розпочати навчальний рік за російськими навчальними програмами.

“Не всі зможуть і надалі мати моральне право заходити до класу. Не всі”, – вважає віцемер Ізюма.