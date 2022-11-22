Энергетики вернули свет в село Бобровка в Харьковской области

Энергетики вернули свет в село, обесточенное с начала войны, сообщила ХОВА.

Специалисты АО «Харьковоблэнерго» возобновили электроснабжение в с. Бобровка в Харьковском районе.

Населённый пункт оставался без света с начала войны. Из-за оккупации и постоянных обстрелов энергетики не могли заживить село раньше.

«Здесь было очень много повреждений. Пришлось восстановить более 8 км высоковольтной линии в 10 кВ, девять трансформаторных подстанций, а также отремонтировать линии в 0,4 кВ. Начать работу смогли только после разминирования территории саперами. Линия проходит в поле, и это очень усложняло задачу: работать пришлось в неблагоприятных погодных условиях. Кое-где энергетикам было сложно проехать на специальной технике», – отметили в облэнерго.

После завершения всех работ заживлено более 140 точек учета в с. Бобровка, а также около 240 абонентов шести садовых обществ, расположенных поблизости.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением электроснабжения сел Циркуны и Черкасские Тишки.

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