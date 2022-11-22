Енергетики повернули світло в село Бобрівка на Харківщині

Енергетики повернули світло до села, знеструмленого з початку війни, повідомила ХОВА.

Фахівці АТ «Харківобленерго» відновили електропостачання у с. Бобрівка Харківського району.

Населений пункт залишався без світла від початку війни. Через окупацію та постійні обстріли енергетики не могли заживити село раніше.

«Тут було дуже багато пошкоджень. Довелося відновити понад вісім кілометрів високовольтної лінії 10 кВ, дев’ять трансформаторних підстанцій, а також відремонтувати лінії 0,4 кВ. Почати роботу змогли тільки після розмінування території саперами. Лінія проходить у полі, і це дуже ускладнювало задачу: працювати довелося у несприятливих погодних умовах. Подекуди енергетикам було складно проїхати на спеціальній техніці», – зазначили в обленерго.

Після завершення усіх робіт заживлено понад 140 точок обліку в с. Бобрівка, а також близько 240 абонентів шести садових товариств, розташованих поблизу.

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання сіл Циркуни та Черкаські Тишки.