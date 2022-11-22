На Харьковщине мужчина погиб, подорвавшись на мине — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о гибели одного человека и двух раненых в Харьковской области за сутки.

«В селе Пришиб в Изюмском районе подорвался на мине 50-летний мужчина. К сожалению, погиб на месте», — написал Синегубов в telegram.

Он также напомнил, что два человека получили ранения в результате обстрела из РСЗО Волчанска. Это 57-летняя женщина и 60-летний мужчина. Ранее в ГСЧС сообщали, что пострадавших спасатели вытащили из-под завалов разрушенного обстрелом частного дома. На данный момент, по информации Синегубова, состояние раненых — среднее.

Также Синегубов сообщил, что по Чугуеву около 21:00 ударили ракетами.

«Поврежден двухэтажный частный дом, разрушен гараж, хозяйственные постройки, несколько автомобилей. Без пострадавших», — отметил глава ХОВА.