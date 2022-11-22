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На Харьковщине мужчина погиб, подорвавшись на мине — Синегубов

Происшествия 08:59   22.11.2022
Оксана Горун
На Харьковщине мужчина погиб, подорвавшись на мине — Синегубов Фото: Олег Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о гибели одного человека и двух раненых в Харьковской области за сутки.

«В селе Пришиб в Изюмском районе подорвался на мине 50-летний мужчина. К сожалению, погиб на месте», — написал Синегубов в telegram.

Он также напомнил, что два человека получили ранения в результате обстрела из РСЗО Волчанска. Это 57-летняя женщина и 60-летний мужчина. Ранее в ГСЧС сообщали, что пострадавших спасатели вытащили из-под завалов разрушенного обстрелом частного дома. На данный момент, по информации Синегубова, состояние раненых — среднее.

Также Синегубов сообщил, что по Чугуеву около 21:00 ударили ракетами.

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    • «Поврежден двухэтажный частный дом, разрушен гараж, хозяйственные постройки, несколько автомобилей. Без пострадавших», — отметил глава ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 08:59;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о гибели одного человека и двух раненых в Харьковской области за сутки".