На Харьковщине мужчина погиб, подорвавшись на мине — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о гибели одного человека и двух раненых в Харьковской области за сутки.
«В селе Пришиб в Изюмском районе подорвался на мине 50-летний мужчина. К сожалению, погиб на месте», — написал Синегубов в telegram.
Он также напомнил, что два человека получили ранения в результате обстрела из РСЗО Волчанска. Это 57-летняя женщина и 60-летний мужчина. Ранее в ГСЧС сообщали, что пострадавших спасатели вытащили из-под завалов разрушенного обстрелом частного дома. На данный момент, по информации Синегубова, состояние раненых — среднее.
Также Синегубов сообщил, что по Чугуеву около 21:00 ударили ракетами.
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«Поврежден двухэтажный частный дом, разрушен гараж, хозяйственные постройки, несколько автомобилей. Без пострадавших», — отметил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 08:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о гибели одного человека и двух раненых в Харьковской области за сутки".