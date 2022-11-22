На Харківщині чоловік загинув, підірвавшись на міні – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про загибель однієї людини та двох поранених у Харківській області за добу.

“У селі Пришиб в Ізюмському районі підірвався на міні 50-річний чоловік. На жаль, загинув на місці”, – написав Синєгубов.

Він також нагадав, що дві особи отримали поранення внаслідок обстрілу з РСЗВ Вовчанська. Це 57-річна жінка та 60-річний чоловік. Раніше в ДСНС повідомляли, що постраждалих рятувальники витягли з-під завалів зруйнованого обстрілом приватного будинку . На даний момент, за інформацією Синєгубова, стан поранених – середній.

Також Синєгубов повідомив, що по Чугуєву близько 21:00 вдарили ракетами.

“Пошкоджено двоповерховий приватний будинок, зруйновано гараж, господарські будівлі, кілька автомобілів. Без постраждалих”, – зазначив голова ХОВА.