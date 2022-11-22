На Харківщині чоловік загинув, підірвавшись на міні – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про загибель однієї людини та двох поранених у Харківській області за добу.
“У селі Пришиб в Ізюмському районі підірвався на міні 50-річний чоловік. На жаль, загинув на місці”, – написав Синєгубов.
Він також нагадав, що дві особи отримали поранення внаслідок обстрілу з РСЗВ Вовчанська. Це 57-річна жінка та 60-річний чоловік. Раніше в ДСНС повідомляли, що постраждалих рятувальники витягли з-під завалів зруйнованого обстрілом приватного будинку . На даний момент, за інформацією Синєгубова, стан поранених – середній.
Також Синєгубов повідомив, що по Чугуєву близько 21:00 вдарили ракетами.
Читайте також: На Харківщині виявили мінний коридор (фото)
“Пошкоджено двоповерховий приватний будинок, зруйновано гараж, господарські будівлі, кілька автомобілів. Без постраждалих”, – зазначив голова ХОВА.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині чоловік загинув, підірвавшись на міні – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 08:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про загибель однієї людини та двох поранених у Харківській області за добу".