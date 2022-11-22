Обстріли Харківщини: зруйновано приватні будинки у двох містах – ДСНС
ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про наслідки ворожих обстрілів Харківщини за добу.
За інформацією рятувальників, на Харківщині через ворожий вогонь виникла одна пожежа. Проте руйнувань – більше.
Найбільше за минулу добу постраждав Вовчанськ. Місто сильно обстріляли близько 17:30 вечора 21 листопада.
“Снаряд потрапив у приватний будинок та господарську споруду. Внаслідок влучання сталися значні руйнування та виникла пожежа в будинку на площі 5 кв. м. Під завалами будинку опинилися 60-річний чоловік та 57-річна жінка. Їх витягли з-під уламків рятувальники та передали медикам швидкої. Люди отримали значні поранення та були госпіталізовані”, – повідомили в ДСНС.
Саму пожежу загасили швидко – вже о 18:10 вогню не було.
Ще один приватний будинок окупанти зруйнували в Чугуєві. На місце – оглядати руйнування – виїжджали рятувальники Чугуєва та Лисичанська.
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“Пожежа там не зафіксована, проте ворожі снаряди зруйнували приватний будинок, дворові будівлі та 2 автомобілі на території 3-х домоволодінь. Постраждалих немає”, – зазначили у ГУ ДСНС України в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 08:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про наслідки ворожих обстрілів Харківщини за добу".