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Обстріли Харківщини: зруйновано приватні будинки у двох містах – ДСНС

Події 08:48   22.11.2022
Оксана Горун
Обстріли Харківщини: зруйновано приватні будинки у двох містах – ДСНС Фото: телеграм Олега Синєгубова

ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про наслідки ворожих обстрілів Харківщини за добу.

За інформацією рятувальників, на Харківщині через ворожий вогонь виникла одна пожежа. Проте руйнувань – більше.

Найбільше за минулу добу постраждав Вовчанськ. Місто сильно обстріляли близько 17:30 вечора 21 листопада.

“Снаряд потрапив у приватний будинок та господарську споруду. Внаслідок влучання сталися значні руйнування та виникла пожежа в будинку на площі 5 кв. м. Під завалами будинку опинилися 60-річний чоловік та 57-річна жінка. Їх витягли з-під уламків рятувальники та передали медикам швидкої. Люди отримали значні поранення та були госпіталізовані”, – повідомили в ДСНС.

Саму пожежу загасили швидко – вже о 18:10 вогню не було.

Ще один приватний будинок окупанти зруйнували в Чугуєві. На місце – оглядати руйнування – виїжджали рятувальники Чугуєва та Лисичанська.

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    • “Пожежа там не зафіксована, проте ворожі снаряди зруйнували приватний будинок, дворові будівлі та 2 автомобілі на території 3-х домоволодінь. Постраждалих немає”, – зазначили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 08:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ГУ ДСНС України в Харківській області повідомило про наслідки ворожих обстрілів Харківщини за добу".